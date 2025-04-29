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台積電促供應鏈外移？ 郭智輝：可能是7、8年後的事

2025/4/29 12:27（4/29 15:58 更新）
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台積電Logo。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北29日電）立委關注台積電赴美設廠後，有多少供應鏈外移。經濟部長郭智輝今天備詢表示，以台積電目前產量，還沒辦法誘使供應鏈移往美國，除非台積電把6座晶圓廠都蓋好，供應鏈才可能過去，不是現在，可能是7、8年以後的事。

美國總統川普4月2日對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，9日宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅。立法院今天繼續進行施政總質詢，朝野立委仍關注政府如何應對關稅戰。

國民黨立委牛煦庭質詢指出，台灣面對美國對等關稅衝擊，產業擔憂的危機不只有高關稅，還包含企業外移以及海湖莊園協議恐引發的台幣升值。牛煦庭問，政府是否掌握台積電赴美設廠後，有多少上下游供應鏈會一起過去。

郭智輝表示，以台積電目前的產量，還沒辦法誘使供應鏈移動到美國，除非台積電把美國6座晶圓廠都蓋好，供應鏈才可能過去。但也不是現在，可能是7、8年以後的事。

牛煦庭指出，除了台積電，包含印刷電路板（PCB）和伺服器產業也可能外移。郭智輝表示，PCB與ICT產業本來在美國也有設廠，按照現在情勢，美國需求可能擴大，廠商可能會做調整。

行政院長卓榮泰表示，行政院與化學原料業者討論過，台積電赴美設廠後是否也要跟著過去，但如同郭智輝所說，產量不大時還沒這必要，但產量夠大就得考慮，雖不是現在正在發生，但政府都討論過這些問題。

此外，牛煦庭指出，有媒體報導稱川普曾提到，美元兌新台幣應該是1比13.3，若真如此，台灣產業恐完蛋；面對川普想讓美元貶值，政府是否兵推新台幣升值對產業衝擊，例如美元兌新台幣1比28會如何。

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卓榮泰表示，新台幣長期呈現穩定狀態，但政府認為匯率可能是重大挑戰，而央行長期掌握台灣匯率，有各方面研判，只是現在沒有告訴民眾最不好的狀況，因為還不到那個時間。

牛煦庭要求，政府應該強硬以對，避免美國軟土深掘，且要嚴守產業外移、就業機會、匯率政策以及食品安全，為台灣守住產業，若沒有守住中華民國的國家利益，才是賣台行為。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140429

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