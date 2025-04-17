台積電法說會重點一覽 關稅戰不影響客戶、否認與英特爾合資

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（中央社記者張建中台北17日電）美國關稅風暴持續延燒，台積電董事長暨總裁魏哲家說，目前客戶行為並沒有任何轉變，對AI需求依然強勁，台積電2025年營運展望維持不變，美元營收將成長24%至26%，表現將持續優於晶圓代工業水準。

眾所矚目的台積電法人說明會下午登場，不僅對於第2季營運展望樂觀，季增幅度更高於市場預期的個位數水準，預估單季營收將成長13%。

魏哲家與財務長黃仁昭對於市場關注的關稅政策、AI需求、全球布局、毛利率變化、與英特爾（Intel）合資成立新公司傳言等議題都詳細說明。以下是台積電法說會的重點整理。

（中央社製圖）

魏哲家：客戶行為並未因關稅而轉變

魏哲家說，關稅政策存在不確定性和風險，不過目前客戶行為並沒有任何轉變。台積電維持2025年營運展望不變，美元營收將成長接近24%至26%，將優於晶圓代工業的成長10%水準。

魏哲家表示，未來幾個月整體情勢也許會更加清晰，將繼續密切關注相關情勢對終端市場需求的潛在影響，謹慎以對。在態勢未明的情況下，將繼續專注於業務根本，即技術領先、卓越製造和客戶信任。

台積電今年資本支出維持不變，達380億至420億美元，也讓法人吃了定心丸；其中，70%的資本支出將用於 先進製程 成熟／先進製程是什麼？ 半導體的製程，指的是製造IC晶片的一整個流程，其中有數百道加工步驟，成熟製程（mature process）指較早研發出來的製程技術，先進製程（advanced process）則是把電路做得更細小的製程技術，因此先進製程較成熟製程技術更為領先。 目前市場上對於先進／成熟製程未有明確定義劃分，但以7奈米作為分水嶺，以下包括5奈米及3奈米等稱之為先進製程，而7奈米以上則包括16奈米及28奈米等可稱為成熟製程。 成熟製程和先進製程各有產業需求，一般來說車用電子及軍用晶片、物聯網偏好成熟製程；手機、筆電或雲端資料中心、AI人工智慧更仰賴先進製程。 來源：國際半導體產業協會 看更多 關閉 技術，10%至20%將用於特殊製程技術，10%至20%用於先進封裝、測試和光罩製作。

AI加速器2025年營收貢獻 可望增加1倍

魏哲家表示，客戶2025年對於AI相關需求強勁，用於執行AI訓練和推論功能的AI繪圖處理器（GPU）、特殊應用晶片（ASIC）和高頻寬記憶體（HBM）控制器等AI加速器的營收貢獻，可望增加1倍。

因應客戶強勁需求，台積電2025年 CoWoS CoWoS小百科 CoWoS是一種半導體的先進封裝技術，可以拆成CoW和WoS。CoW（Chip-on-Wafer）指的是「晶片堆疊」、WoS（Wafer-on-Substrate）則是將晶片堆疊在基板上，可提高晶片間的數據傳輸速度。 透過先進封裝技術的進步，晶片製造商有望持續提升晶片效能，繞過3奈米製程逐漸遇到物理極限瓶頸的問題。 看更多 關閉 先進封裝產能將加倍，產能將滿載；魏哲家說，2026年CoWoS仍將維持健康態勢。

美國亞利桑那州廠 將占2奈米以下總產能30%

魏哲家說，蘋果（Apple）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）和博通（Broadcom）等客戶，對AI需求強勁，美國亞利桑那州廠將加速推進。第2座廠將採用3奈米製程，進度提早至少2季；第3座廠將採用2奈米和A16製程，預計今年稍晚開始興建。

魏哲家表示，第4座廠將採2奈米和A16製程，第5和第6座廠採更先進技術。在6座廠建設完成後，台積電2奈米及更先進製程將有約30%的產能來自亞利桑那州廠。

至於亞利桑那州廠是否調漲代工價格，黃仁昭說，地區分散對於客戶具有價值，台積電已與客戶開始討論會反映這方面的價值，情況還不錯。

台積電計劃在美國亞利桑那州建置6座晶圓廠。（中央社製圖）

日、德建廠依規劃進度 台積電持續在台灣擴產

魏哲家表示，日本廠進展好，第1座廠已於2024年底量產，第2座廠營造工程將於今年稍晚展開，取決於當地基礎設施就緒情況；歐洲正按計畫於德國德勒斯登興建1座廠。

台積電並持續擴大台灣投資，未來數年將建置11座晶圓廠及4座先進封裝廠。正在新竹和高雄科學園區籌備數期2奈米晶圓廠，支持客戶強勁需求。

黃仁昭說，海外廠的成本比台灣廠高，隨著美國亞利桑那州廠的影響開始逐步顯現，第2季毛利率將落在57%至59%，以中間值計將較第1季下滑0.8個百分點；未來5年初期海外廠將影響毛利率約2至3個百分點，後期影響將擴大到3至4個百分點。

台積電全球布局。（中央社製圖）

魏哲家破除傳言 未與其他公司討論合資或技轉

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市場先前盛傳台積電將與英特爾合資成立公司，負責營運英特爾晶圓廠。魏哲家表示，台積電未與其他公司進行任何有關設立合資企業、技術授權或技術移轉的討論，破除與英特爾合資企業的傳言。

法人關心的台積電先進製程技術則持續推進，魏哲家指出，2奈米將於2025年下半年量產，N2P預計2026年下半年量產；A16製程將採用超級電軌，預計2026年下半年量產。（編輯：張良知）1140417