法人問是否買庫藏股 台積電：研究過將持續檢視

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（中央社記者張建中新竹17日電）美國關稅不確定性衝擊全球金融市場，台積電股價也大幅修正，今天收在847元，法人下午在台積電法說會中提問是否考慮買回庫藏股。台積電表示，以前有做過研究，將持續檢視。

受關稅衝擊，國際股市紛紛劇烈震盪，台股也大幅滑落，今天收在19338.73點，今年來累積大跌3696點，許多企業紛紛實施庫藏股捍衛股價及股東權益。

台積電今天收在847元，今年以來下跌228元，跌幅逾2成。法人今天在線上法人說明會中提問，台積電是否考慮實施庫藏股。

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台積電表示，以前曾經針對庫藏股做過研究，將持續檢視，並以股利政策為例，可持續且穩定成長的政策對股東較好，所以維持這樣的政策。

因應客戶強勁需求，台積電今年資本支出維持380億至420億美元不變，其中，70%的資本支出用於先進製程技術，10%至20%的資本支出用於特殊製程技術，10%至20%的資本支出用於先進封裝、測試及光罩製作等。（編輯：林淑媛）1140417