加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電2奈米以下產能美廠將占3成 否認與英特爾合資
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 證券

法人問是否買庫藏股 台積電：研究過將持續檢視

2025/4/17 16:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹17日電）美國關稅不確定性衝擊全球金融市場，台積電股價也大幅修正，今天收在847元，法人下午在台積電法說會中提問是否考慮買回庫藏股。台積電表示，以前有做過研究，將持續檢視。

受關稅衝擊，國際股市紛紛劇烈震盪，台股也大幅滑落，今天收在19338.73點，今年來累積大跌3696點，許多企業紛紛實施庫藏股捍衛股價及股東權益。

台積電今天收在847元，今年以來下跌228元，跌幅逾2成。法人今天在線上法人說明會中提問，台積電是否考慮實施庫藏股。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台積電表示，以前曾經針對庫藏股做過研究，將持續檢視，並以股利政策為例，可持續且穩定成長的政策對股東較好，所以維持這樣的政策。

因應客戶強勁需求，台積電今年資本支出維持380億至420億美元不變，其中，70%的資本支出用於先進製程技術，10%至20%的資本支出用於特殊製程技術，10%至20%的資本支出用於先進封裝、測試及光罩製作等。（編輯：林淑媛）1140417

#法人說明會
#法說會
#庫藏股
#台股
#台積電
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電2奈米以下產能美廠將占3成 否認與英特爾合資
23
更多編輯台推薦新聞：