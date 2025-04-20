中國網傳輝達暫停供應5090D顯卡 法人：台廠影響有限

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）中國社群平台傳出輝達（NVIDIA）5090D顯卡暫停供應，引發熱議。法人分析，美國政府嚴禁美系AI繪圖處理器（GPU）銷往中國，中國消費市場轉向從高階顯卡著手，達到提升AI推論實力效果，台廠影響有限，可續受惠輝達RTX 50系列顯卡新品效應。

在中國社群討論分享平台Chiphell，日前有網友匿名爆料指稱，輝達向顯卡授權生產廠商（Add in Cards, AIC）非正式告知，5090D暫停供應，並提示這不代表任何禁售和禁運，不做任何猜測和判斷，後續待官方正式通知。

網友透露，AIC廠商已開始通知代理暫停銷售，由於5090D庫存一直很少，需要保留庫存觀察後續情況並應付後續銷售。

不過截至記者截稿，輝達並未正式公告相關訊息。

輝達執行長黃仁勳1月7日在美國消費性電子展（CES）發表RTX 50系列顯示卡，採用Blackwell晶片架構，融合人工智慧驅動的神經渲染和光線追蹤技術，AI算力可大幅提升。

輝達3月下旬在GTC年度技術大會上，開賣限量RTX 50系列顯示卡，最高階RTX 5090顯卡，以官方定價1999美元（約新台幣6萬6000元）販售，不過全球缺貨，在開發者社群引起熱議。

一名參與者當時向中央社駐加州記者透露，RTX 5090受美國出口管制政策影響，無法直接在中國銷售，中國版本為RTX 5090D，在人工智慧（AI）推理性能較弱。

外資法人分析，美國政府嚴禁美系AI繪圖處理器（GPU）銷往中國，中國消費市場轉向從高階顯卡著手，以達到提升AI推論實力的效果，使得顯卡價格飆升並缺貨。

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法人指出，輝達RTX 50系列顯示卡合作台灣廠商包括華碩、微星、技嘉等，若輝達5090D暫停供應中國，台廠影響有限，仍可續受惠輝達RTX 50系列顯卡新品效應。

美國政府15日對輝達銷往中國的H20晶片實施出口管制，禁令也包括超微（AMD）MI308和同等效能晶片在內。輝達先前表示，第一季財報將會包含一筆與H20產品有關的約55億美元（約新台幣1788億元）費用；超微（AMD）指出，美對中半導體新許可要求，將使超微損失8億美元（約新台幣260億元）。（編輯：蘇志宗）1140420