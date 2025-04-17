加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》罷綠委領銜人戴納粹臂章 德國在台協會、以色列代表強烈譴責
首頁 / 國際
輝達
新聞專題
輝達
首頁 / 國際

美眾院指DeepSeek擁6萬輝達晶片 要求說明有無違規

2025/4/17 07:54（4/17 07:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓16日專電）美聯邦眾議院今天發布報告指出，DeepSeek據報使用逾6萬顆輝達晶片，其中部分應受美國管制，已要求輝達釐清DeepSeek如何取得。委員會也說，公開記錄顯示，黃仁勳在美國祭出出口限制前夕，指示公司設計改版晶片銷往中國。

中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）推出的模型成本低，號稱堪比西方AI模型，問世後迅速爆紅，也敲響美國科技業及政界的警鐘，憂心AI優勢將被北京迎頭趕上。聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會今天發布報告，公開DeepSeek對美國構成嚴重的國家安全威脅。

這份名為「揭開DeepSeek真面目：揭露中共用於監視、竊取及規避美國出口管制限制的最新工具」報告指出，據報導DeepSeek開發時使用超過6萬顆輝達（Nvidia）晶片，可能是透過規避美國出口管制的方式取得。

根據報告，半導體產業分析機構SemiAnalysis估計，DeepSeek目前可能擁有1萬顆A100晶片、3萬顆H20晶片、1萬顆H800晶片及1萬顆H100晶片。

自從美國實施晶片技術出口管制後，輝達在未取得政府出口許可的情況下，無法把高階的A100、H100、H200和H800晶片銷往中國，只能發售符合出口規範的降規版H20晶片。

報告指出，根據估算，自2024年3月以來，輝達已為中國市場生產超過100萬顆晶片。

報告稱，先不論美國公司蓄意、有意識地向外國對手提供最先進晶片的爭議做法，越來越多的證據顯示，DeepSeek和其他中國公司一起透過非法手段進口管制晶片到中國。

報告指出，2022年，美國商務部宣布對先進運算晶片實施全面出口管制，以限制中國取得對AI及軍事應用至關重要的尖端半導體。為預先因應這項新限制，輝達執行長黃仁勳指示旗下主管設計一款能夠規避出口禁令的晶片。

根據報告，在出口管制公告發布後的一個月內，輝達成功開發出一款晶片，據分析人士稱，這款晶片幾乎與當時最先進處理器的性能相當，卻沒有違法之虞，削弱美國政策原意。

報告提到，DeepSeek和其他中國公司取得高度敏感晶片的另一途徑，是透過可作為轉運地的第3國。

2022年1月，中國市場占輝達總營收的25%，而新加坡占比則不到5%。報告指出，然而，在美國對特定輝達晶片實施出口管制後，這一趨勢產生逆轉。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雖然輝達的財報顯示新加坡為其主要出貨目的地之一，但實際運往新加坡的晶片僅占輝達總收入的不到2%。這引發外界質疑，是否存在中國客戶安排經由新加坡轉運敏感晶片的情況，藉此規避美國出口管制。

川普（Donald Trump）政府昨天採取行動，將出口至中國的輝達H20晶片列入管制。美國商務部也正在調查DeepSeek是否透過新加坡非法進口受管制的輝達晶片。（編輯：陳慧萍）1140417

黃仁勳
蘇姿丰自認是台裔美國人 肯定台灣人努力工作並貢獻[影]傳黃仁勳赴晚宴 川普撤回對中出口H20晶片限制
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
53
更多編輯台推薦新聞：