美發布新出口許可要求 超微、輝達晶片都列管制

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國商務部發言人今晚表示，已針對出口至中國的輝達（NVIDIA）H20、超微（AMD）MI308和同等晶片，發布新的出口許可要求。

這名發言人說：「商務部致力於按照總統指示採取行動，維護我們的國家和經濟安全。」

路透社報導，在美國實施出口管制下，晶片大廠輝達必須取得許可證，才能向中國出口H20晶片。輝達今天表示，公司將承擔55億美元的費用。中國是輝達H20晶片的關鍵市場。

隨著美國尋求在人工智慧（AI）競賽中保持領先地位，美國官員致力阻止將最先進的晶片出售給中國，輝達的AI晶片一直是美國出口管制的重點。這些管制措施生效後，輝達開始設計盡可能接近美國限制標準的晶片。

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輝達盤後股價下跌約6%。

超微並未立即回應置評要求。超微股價在盤後交易重挫7%。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140416