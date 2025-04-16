輝達H20晶片遭美管制對中出口 三星、SK海力士恐受影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）美國商務部15日對出口至中國的輝達（NVIDIA）H20、超微（AMD）MI308和同等晶片，發布新出口許可要求；韓媒報導指出，SK海力士、三星電子都可能受到直接與間接影響。

為阻止中國在人工智慧（AI）競賽中超越美國，美國政府持續對先進晶片祭出對中國出口管制措施，輝達的H20晶片因為性能相對較低，在高階晶片遭管制後成為主要輸中品項，今年初在全球受到關注的中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）也是使用H20晶片進行開發。

H20晶片搭載的4世代高頻寬記憶體（HBM）HBM3目前是由SK海力士及美光（Micron）供應；近期為提升性能，據稱有小部分H20晶片改為搭載HBM3E，而三星電子正在爭取通過輝達的HBM3E品質測試。

韓媒亞洲經濟指出，HBM在韓國記憶體銷量中占比還不算很高，但因為附加價值高，在韓國半導體企業採取的高附加價值戰略中占有重要地位，美國這次出口管制措施可能造成整體AI晶片市場萎縮，HBM需求減少同時造成記憶體單價下跌、工廠稼動率低等連鎖反應。

業界雖認為，管制措施短期內對訂單量影響有限，但若長期持續，勢必會造成市場結構改變，影響三星電子等韓國企業與輝達的合作形式。

透過 Google News 追蹤中央社

韓國經濟也指出，全球半導體市場實際上主要就是美國與中國，若失去中國的需求，全球半導體市場發展可能放緩；同時，H20這種性能較低的晶片，很難賣給中國之外對晶片性能要求較高的市場。

美國管制新規宣布後，輝達盤後股價下跌約6%。三星電子及SK海力士股價也在今天上午分別下跌2％左右。（編輯：陳承功）1140416