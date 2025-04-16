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美國新AI出口許可要求 專家：不利供應鏈短長期營運

2025/4/16 17:23（4/16 18:08 更新）
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美國商務部針對出口至中國的輝達H20、超微MI308和同等AI晶片，發布新的出口許可要求。產業專家表示，恐不利輝達、超微及相關供應鏈短期和長期營運。。圖為台北市內湖區輝達台灣分公司外觀。（中央社檔案照片）
美國商務部針對出口至中國的輝達H20、超微MI308和同等AI晶片，發布新的出口許可要求。產業專家表示，恐不利輝達、超微及相關供應鏈短期和長期營運。。圖為台北市內湖區輝達台灣分公司外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹16日電）美國商務部針對出口至中國的輝達H20、超微MI308和同等AI晶片，發布新的出口許可要求。產業專家表示，美國這一管制措施成效應不大，反而促使中國加速自給自足發展；另恐不利輝達、超微及相關供應鏈短期和長期營運。

台經院產經資料庫總監劉佩真說，隨著美中貿易及關稅戰不斷升溫，美方在AI晶片出口中國進行更嚴格管制，包括輝達（NVIDIA）降規版的H20及超微MI308晶片，未來出口到中國都要經過嚴格的審查。

劉佩真表示，因出口中國市場遭受阻撓，輝達和超微營運都可能會受到影響，台灣相關供應鏈業績也將連帶遭受衝擊。

不具名產業專家指出，美國這一管制措施荒腔走板，不僅對中國影響不大，反而對於美國晶片廠輝達和超微不利，對於未來美中談判也添增變數。

產業專家表示，輝達H20是針對中國市場推出的降規版AI晶片，在拜登政府時期符合出口規範，中國客戶應已採購囤積不少晶片。

專家說，更關鍵是華為昇騰910B效能與輝達H20在伯仲之間，中芯製程技術也達到可以生產類H20的水準，H20對於中國是有可替代的產品，美國這次管制措施恐將促使中國加速自給自足發展。

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觀察輝達將認列55億美元相關費用，專家表示，這顯示美國的管制措施出乎輝達意料，因H20是專為中國市場打造，在非中國地區毫無需求，輝達才會認列大筆費用。

專家說，美國管制措施不僅不利輝達和相關供應鏈短期營運表現，在中國更堅定朝向自給自足發展，也不利輝達和供應鏈長遠發展。美國對中國應強化量子電腦晶片、先進封裝和量測相關領域的管制。（編輯：張良知）1140416

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