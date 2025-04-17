輝達：嚴格遵守美方晶片出口規定 新加坡帳單出貨地不含中國

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（中央社記者吳家豪台北17日電）美國限縮輝達H20晶片出口中國，疑似與DeepSeek採用有關，美國眾議院要求輝達須釐清DeepSeek如何取得其晶片，輝達發布聲明表示，會嚴格遵守有關人工智慧（AI）晶片能銷往何處的規定，並澄清新加坡帳單地址出貨地不包含中國。

根據美國財經媒體CNBC報導，輝達（NVIDIA）發布聲明表示，「美國政府指示美國企業可以銷售的產品和銷往何處，我們會一字不差（to the letter）的嚴格遵守政府指示。」

美國政府也在調查，受管制晶片是否透過新加坡轉售到中國，而新加坡是輝達第2大市場，過去一年以帳單地址計算的銷售額近240億美元（約新台幣7800億元）。

輝達在聲明中澄清，新加坡營收指的是帳單地址位於新加坡的銷售訂單，這些訂單大多來自美國客戶子公司，相關產品出貨到其他地點，包括美國和台灣，而非中國。

輝達在聲明中強調公司對於加強國安、提升美國科技領導地位的貢獻，為美國帶來數十億美元稅收，輝達的出口也協助美國縮小貿易逆差。

H20於2022年問世，是輝達因應美國拜登政府出口管制而推出的降規版晶片，如今H20也須取得出口許可才能銷往中國，更被美國眾議院質疑過去一年H20的銷售是「漏洞」（loophole）。

輝達向美國證券管理委員會（SEC）提交的文件顯示，將認列與H20相關的55億美元（約新台幣1785億元）費用，包括庫存、採購承諾與相關準備金。

輝達重要供應商、晶圓代工廠台積電（2330）今天下午將舉辦法人說明會，市場高度關注輝達銷往中國的H20晶片遭美國管制狀況。一旦H20銷售受阻，台積電及其他輝達供應商恐面臨進一步損失。

DIGITIMES分析師周延接受中央社記者採訪時估算，目前H20占輝達營收比重約8%到9%。

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天風國際證券分析師郭明錤曾在寫作平台Medium發文分析，H20雖然調降AI算力，但銷售優勢包括更低的售價、支援NVLink與CUDA等技術，因此中國客戶仍對H20有高度興趣。

郭明錤指出，代工廠緯創為H20基板獨家供應商，由於H20基板單價與更高階的H100基板相似，若H20因較低售價而有更強勁的出貨量，將對緯創有利。（編輯：潘羿菁）1140417