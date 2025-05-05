美議員擬針對輝達推動新法案 要求追蹤AI晶片售後位置

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（中央社舊金山5日綜合外電報導）路透社報導，美國一名國會議員擬於未來幾周提出法案，要求追蹤輝達（Nvidia）等生產的人工智慧（AI）晶片售後位置。

這個追蹤晶片下落的立法提案，是為因應媒體所報導，近期大量輝達晶片違反美國出口管制規定，被走私到中國，法案並已獲得兩黨議員支持。

過去是粒子物理學家的伊利諾州民主黨籍聯邦眾議員佛斯特（Bill Foster）表示，晶片出售後追蹤其位置的技術已經問世，輝達晶片許多已內建這項功能。路透採訪的獨立技術專家也同意這項說法。

佛斯特過去在科學家生涯曾經成功設計多款電腦晶片。他計畫在未來幾周提出一項法案，要求美國直接監管機構在兩大關鍵領域制定規則。第一是追蹤晶片，以確保其位於出口管制許可授權的地點。第二則是若未獲授權，則要防止晶片啟動。

佛斯特告訴路透社，根據可靠的報導，晶片走私規模龐大，其中一些資訊尚未對外公開。

佛斯特指出：「這不是想像中的未來問題，而是眼前的問題。到了某個時間點，我們將發現中國共產黨或他們的軍隊正在利用大量的晶片設計武器，甚至發展（通用人工智慧），和核科技一樣快速。」

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儘管目前仍未廣泛運用，但確認晶片位置的科技已經存在。Alphabet旗下的Google基於安全考量，已追蹤旗下龐大資料中心網絡內建AI晶片和其他晶片的位置。Google未回覆路透記者的置評請求。

佛斯特的立法提案將給美國商務部6個月的時間，推出要求確認晶片位置科技的規定。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140505