路透：美晶片出口新規 輝達未告知部分中國客戶

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（中央社新加坡16日綜合外電報導）根據兩名知情人士，人工智慧（AI）晶片大廠輝達約一週前被告知美國晶片出口新規，針對中國生產的AI晶片須取得銷售許可，但輝達並未提前對一些中國主要客戶示警。

路透社報導，這家美國晶片製造商昨天透露，美國官員已於4月9日通知，輝達（Nvidia）的H20晶片須獲得出口許可才能銷往中國。

管制H20晶片出貨是美國為限制中國獲取先進半導體的最新措施，目的是維持在AI技術領域方面的領先。

據兩位消息人士透露，中國主要雲端運算業者仍預期年底前可取得已下單的H20晶片，並未得知即將實施的管制。

輝達的中國銷售團隊似乎也未在新管制措施公布前接獲告知。由於事態敏感，他們不願透露姓名。

輝達對此拒絕發表評論。

中國是輝達主要市場，美國最新的晶片出口管制已威脅其中國業務。消息人士透露，自今年年初以來，輝達已獲得價值180億美元的H20訂單。

截至1月26日的上一個財政年度，中國市場為輝達創造170億美元收入，占其總銷售額13%。

輝達先前表示由於晶片銷售許可要求，將在截至4月27日的第一季認列高達55億美元費用，美國政府14日告知此一許可要求並無截止限期。

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輝達表示，認列費用與H20產品的庫存、採購承諾與相關儲備有關。

路透社2月報導，由於新創公司「深度求索」（DeepSeek）等企業對平價AI模型的需求激增，中國科技巨擘如騰訊、阿里巴巴以及TikTok母公司字節跳動，均已對H20晶片投下更多訂單。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140417