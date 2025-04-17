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美對輸中晶片祭新規 超微：損失恐達8億美元

2025/4/17 09:57（4/17 10:13 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社舊金山16日綜合外電報導）晶片大廠超微（AMD）今天表示，美國對銷往中國的半導體祭出新的許可要求，預料將使其損失高達8億美元（約新台幣260億元）。

法新社報導，超微已向美國證券管理委員會（SEC）提交這項獲利警訊，競爭對手輝達（NVIDIA）也在前一天通知SEC，預料在第一季為此承擔55億美元費用。

超微和輝達今天收盤均重挫約7%。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）對川普關稅措施帶來的負面影響提出警告之際，美股主要指數今天收黑。

超微表示，美國這項新出口管制措施，適用於MI308繪圖處理器（GPUs），這些GPU專為遊戲和人工智慧（AI）等高性能應用而設計。

超微在文件中指出，「預計將申請（出口）許可，但無法保證能夠獲得許可」。

超微補充說，預計損失的8億美元將來自於「庫存、採購承諾及相關準備金」費用。

美國官員上週告知輝達，必須獲得許可才能向中國出口H20晶片，理由是擔心這些晶片可能會被中國用來打造超級電腦。

美國已限制輝達向中國出口其最精密、專為驅動高端AI模型而設計的GPU。

輝達在文件中表示，H20晶片的出口限制將「無限期有效」。

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輝達執行長黃仁勳公開表示，在川普執政下，這家AI晶片巨頭將在遵循法律與技術進步之間取得平衡，同時強調沒有任何事物能夠阻擋AI在全球的發展。

這位台裔企業家去年底告訴記者：「我們會繼續這樣做，而且我們能夠做得很好。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1140417

#川普
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#輝達
#美國證券管理委員會
#美國聯邦準備理事會
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