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紐時：川普政府擬採懲罰措施 阻止DeepSeek購買美國技術

2025/4/17 03:55
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）紐約時報今天引述3名知情人士報導，川普政府正考慮採取懲罰措施，阻止中國人工智慧新創公司深度求索（DeepSeek）購買美國技術，正就禁止美國人使用其服務一事展開辯論。

川普（Donald Trump）政府本週採取行動，將出口至中國的輝達（NVIDIA）H20晶片列入管制。中國是輝達H20晶片的關鍵市場，輝達昨天表示，該公司將因此承擔55億美元的費用。

紐約時報（The New York Times）報導，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）已針對輝達晶片在亞洲的銷售展開調查。

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根據紐時，該委員會正試圖評估輝達是否故意向DeepSeek提供開發人工智慧（AI）的關鍵技術，這可能違反了美國的規定。

對此，DeepSeek未立即針對路透社的置評要求作出回應。（譯者：陳正健）1140417

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