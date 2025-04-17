加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》罷綠委領銜人戴納粹臂章 德國在台協會、以色列代表強烈譴責
首頁 / 政治
DeepSeek
新聞專題
DeepSeek2/105
首頁 / 政治

美眾院：DeepSeek傳用戶資料給中共 逾85%回覆壓制台灣議題

2025/4/17 07:33（4/17 07:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國聯邦眾議院發布報告指出，DeepSeek將美國用戶資料傳給中共，且逾85%的回覆內容會壓制台灣議題。（路透社）
美國聯邦眾議院發布報告指出，DeepSeek將美國用戶資料傳給中共，且逾85%的回覆內容會壓制台灣議題。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓16日專電）中國DeepSeek成本低，號稱堪比西方AI，一推出就敲響美國政界警鐘。美國聯邦眾議院今天發布報告指出，DeepSeek將美國用戶資料傳給中共，且逾85%的回覆內容會壓制台灣議題。當詢問「賴清德是誰」時，DeepSeek回覆：「來聊數學吧。」

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）和委員會主席共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）今天發布報告，揭露中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）對美國構成嚴重的國家安全威脅。

這份名為「揭開DeepSeek真面目：揭露中共用於監視、竊取及規避美國出口管制限制的最新工具」報告指出，DeepSeek暗中將美國用戶資料輸送給中國共產黨，操控資訊內容以符合中共宣傳立場。

報告並附上科技媒體WIRED今年1月底的報導截圖，內容可見用戶拋出「台灣的政治現狀為何」、「賴清德是誰」以及「告訴我一些關於台灣的事情」共3題。

DeepSeek則一率回覆「抱歉，我目前還不確定該如何處理這類問題。不然我們來聊數學、程式設計及邏輯題吧！」

報告並將Deepseek的回應與ChatGPT及Claude等美國AI模型的回應進行比對。在並列測試中，DeepSeek不是拒絕回覆，就是重複中國的官方說法，而美國的AI模型則提供更平衡且具批判性的觀點。

報告指出，DeepSeek的審查機制分為兩個層面：一是透過自動過濾機制，讓回應在生成前即被刪除；二是透過內建偏誤（built-in biases），系統性地扭曲AI整體行為模式。DeepSeek的設計目的，就是確保AI與中共的意識形態及政治目標一致。

根據中國法律，AI生成的內容必須體現「社會主義核心價值」、支持「正確政治方向」，並避免產出可能「煽動顛覆國家政權」的內容。

北京也積極形塑AI系統如何詮釋、生成及發送資訊。中國法規要求企業確保演算法的「可控性」，以便讓中國政府直接影響AI決策，並允許北京根據需求修改AI行為模式。

報告提到，DeepSeek的結構使其本質上容易受到國家操縱，且缺乏透明機制揭示實際受到控制的程度，其產出應該被視為「替北京戰略利益服務」的工具。

DeepSeek與開放社會中的AI模式不同。根據報告，Deepseek的生態系統中，遵守國家意識形態是生存先決條件，因此在提供公正或未經過濾的觀點方面，AI聊天機器人無法被信任。

報告提醒，數百萬美國人現在正在使用這項為中共服務的AI系統。北京如今不再僅僅審查國內網路，同時也正將「防火長城」嵌入美國民眾日常使用的平台中。

google news透過 Google News追蹤中央社

「這份報告明確表示：DeepSeek不單純是AI應用程式，還是中國共產黨武器庫中的一款武器，目的在監控美國人、竊取我們的技術，並破壞美國法律體制」，穆勒納爾說。

行政院今年2月宣布，基於防範公務機關內部資訊等考量，公務機關全面禁用DeepSeek AI服務，以確保國家資通安全。（編輯：陳慧萍）1140417

延伸閱讀
紐時：川普政府擬採懲罰措施 阻止DeepSeek購買美國技術美國管制AI出口 分析師：須提防紅色供應鏈趁機崛起Meta立場大轉彎 將使用歐盟用戶公開資訊訓練AI模型傳OpenAI計劃打造自家社群平台 搶攻X、Meta市場
穆勒納爾
傳黃仁勳赴晚宴 川普撤回對中出口H20晶片限制谷立言：賴總統提打擊中國間諜行動 提升美台合作能力
賴清德
賴清德：台灣各政黨都應反共反納粹 團結守護國家賴清德：強化全社會防衛韌性 保護民眾生命財產
DeepSeek
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
路透：美國商務部禁政府裝置用DeepSeek
53
更多編輯台推薦新聞：