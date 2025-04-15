Meta立場大轉彎 將使用歐盟用戶公開資訊訓練AI模型
2025/4/15 18:34
（中央社巴黎14日綜合外電報導）臉書母公司Meta今天發表聲明，將使用其歐洲用戶與聊天機器人Meta AI的公開內容和對話，訓練旗下人工智慧（AI）模型。
法新社報導，Meta先前對歐洲聯盟有關個資使用的嚴格規定很謹慎，此次決定代表立場大轉變。
公司聲明表示，使用Meta平台的歐盟用戶可選擇不同意將個人資料做為生成式AI訓練目的。
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這代表從Instagram照片圖說到臉書（Facebook）內容可能很快就會成為Meta AI的目標。Meta希望Meta AI將取代ChatGPT的市場龍頭地位。
Meta也在社群媒體追加說明，親友間的私人訊息，以及18歲以下孩童的帳號，不會含在訓練模型內。（實習編譯：侯彩騏/核稿：徐崇哲）1140415
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