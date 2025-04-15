加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技
Meta
新聞專題
Meta1/300
首頁 / 科技

Meta立場大轉彎 將使用歐盟用戶公開資訊訓練AI模型

2025/4/15 18:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎14日綜合外電報導）臉書母公司Meta今天發表聲明，將使用其歐洲用戶與聊天機器人Meta AI的公開內容和對話，訓練旗下人工智慧（AI）模型。

法新社報導，Meta先前對歐洲聯盟有關個資使用的嚴格規定很謹慎，此次決定代表立場大轉變。

公司聲明表示，使用Meta平台的歐盟用戶可選擇不同意將個人資料做為生成式AI訓練目的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這代表從Instagram照片圖說到臉書（Facebook）內容可能很快就會成為Meta AI的目標。Meta希望Meta AI將取代ChatGPT的市場龍頭地位。

Meta也在社群媒體追加說明，親友間的私人訊息，以及18歲以下孩童的帳號，不會含在訓練模型內。（實習編譯：侯彩騏/核稿：徐崇哲）1140415

Meta
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
臉書遭爆審查台港內容 卓榮泰：若有必要盼有效制止
23
更多編輯台推薦新聞：