字節跳動疑傳送歐洲用戶數據至中國 可能挨罰5億歐元

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（中央社布魯塞爾3日綜合外電報導）彭博今天報導，短影音平台TikTok母公司字節跳動可能因非法傳送歐洲用戶資料至中國，遭歐洲監管當局開罰逾5億歐元（約新台幣183億元），這將進一步加劇全球對這款程式日益反感的情緒。

彭博（Bloomberg News）引述消息人士報導，愛爾蘭資料保護委員會（DPC）是TikTok在歐洲的主要監管機構，預計4月底就會對其開罰。消息人士指出，經過長期調查後發現，TikTok違反歐盟通用資料保護規則（GDPR），其歐洲用戶數據傳送至中國供工程師使用。

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消息人士還說，這項罰款可能成為DPC迄今為止開出金額第三高的罰單，僅次於對亞馬遜開罰7億4600萬歐元，以及對臉書母公司Meta開罰12億歐元。但這些知情人士表示，罰款確切金額和做出決定的時間尚未拍板，仍可能有變。

彭博記者無法立即聯繫TikTok置評；DPC對此不予置評。根據GDPR規定，設立總部在歐盟（EU）國家的外國公司，由該國監管機構負責執行相關規定。TikTok仍可向愛爾蘭法院提出申訴。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140403