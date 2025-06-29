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TikTok在美「不賣就禁」 川普：已找到一群富豪買家

2025/6/29 23:42
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）中國字節跳動旗下短影音平台TikTok在美國面臨「不賣就禁」禁令，迄今已3度延長寬限期。美國總統川普在今天播出的訪問中表示，他已為TikTok找到買家，買家是一群「非常富有的人」。

川普接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）電視節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）專訪時指出：「我們已為TikTok找到買家。」

他還提及：「我覺得我可能需要中國的批准，而我認為習近平主席可能會這麼做。（買家）是一群非常富有的人。」

據報導，川普沒有透露有關買家的更多細節，但他稱將在約兩週內公布買家。

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美國一項聯邦法律以國家安全為由要求TikTok出售，否則將在美國面臨禁令，這項法律原定川普今年1月就職的前一天生效。

川普就職時首度宣布將TikTok在美國「不賣就禁」的期限延長75天，之後第2度延長到6月19日，本月稍早時再度延長寬限期。（譯者：陳正健）1140629

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