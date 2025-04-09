TikTok出售與否 中國商務部：出口技術需經審批

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（中央社記者張淑伶上海9日電）美國總統川普日前將TikTok（抖音國際版）在美業務出售期限再展延75天，中國商務部今天回應，具體商業安排必須符合中國法律，包括出口技術，須經中國政府依法審批。

中國商務部網站今天以新聞發言人名義，就美方發布TikTok延期行政令答記者問。

發言人說，中方重申，中國政府一貫尊重和維護企業合法權益，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，反對無視市場經濟規律、強取豪奪、損害企業正當權益的做法。

他說，中方尊重企業間平等、自願、公平的商業行為。具體商業安排必須符合中國法律，包括出口技術，須經中國政府依法審批。

TikTok擁有超過1.7億名美國用戶，但依據美國去年通過的法律，TikTok必須脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則就得關閉在美業務。

川普（Donald Trump）1月20日回任美國總統後即簽署命令，將法院原本裁定TikTok須於1月19日停止在美營運延後75天生效，也就是延到4月5日。這段期間，陸續傳出有數組美國買家在收購TikTok在美業務感興趣。

川普4月2日宣布對中國進口商品加徵34%關稅，隨後於4日再給TikTok寬限75天尋找非中國買主，否則在美業務面臨被禁。他在6日說，要不是美國對中國加徵關稅，中國原本會同意出售短影音應用程式TikTok的交易。

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中國外交部新聞發言人林劍7日已回應有關TikTok的問題，他表示，中方將依據「中國的法律法規」處理相關問題。

美國這一波「對等關稅」在9日12時生效，並將原本對中國34%的關稅追加到84%，中國商務部晚間對TikTok出售延期行政令一事表態，明確提出出口技術需審批。（編輯：邱國強）1140409