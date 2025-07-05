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TikTok在美「不賣就禁」 川普稱下週與中國談判

2025/7/5 14:05（7/5 14:29 更新）
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美國總統川普表示，他將於7日或8日與中國談論TikTok協議。（圖取自Unsplash圖庫）
美國總統川普表示，他將於7日或8日與中國談論TikTok協議。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社空軍一號機上4日綜合外電報導）中國字節跳動旗下短影音平台TikTok在美國面臨「不賣就禁」禁令，美國總統川普今天表示，他將於7日或8日開始與中國談論可能的TikTok協議。

路透社報導，他表示，美國「幾乎」已談妥有關TikTok出售的交易。

川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴媒體，「我認為我們會在7日或8日開始…與中國談」，還說對象可能是中國國家主席習近平或他的代表，「不過我們幾乎已談妥交易」。

美國一項聯邦法律以國家安全為由要求TikTok出售，否則將在美國面臨禁令，這項法律原定川普今年1月就職的前一天生效，川普上台後3度延長寬限期。

川普上月將「不賣就禁」期限延到9月17日，並在上月底宣稱已找到TikTok的買家。

今年春天曾有一項醞釀中的交易，計劃分拆TikTok在美業務給一家總部設於美國的新企業，這家新企業主要由美國投資人擁有與營運，但在川普宣布向中國商品課徵高額關稅後，中國表示不會批准這項交易，這項交易因此被擱置。

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川普表示，美國很可能還是得讓中國點頭。

川普被問到對於中國會點頭有多大信心，他說：「我不敢說有信心，但我覺得有可能。習主席和我的關係很好，我認為這對他們有利。我覺得這筆交易對中國有利，也對我們有利。」（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140705

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