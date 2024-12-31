加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
TikTok風波
新聞專題
TikTok風波1/172
首頁 / 國際

吸食化學物挑戰釀3死200人中毒 委內瑞拉罰TikTok逾3億元

2024/12/31 08:58（12/31 09:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
TikTok App圖示。（路透社）
TikTok App圖示。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社卡拉卡斯30日綜合外電報導）委內瑞拉當局表示3名青少年參與在TikTok瘋傳的挑戰，導致他們死於化學物質中毒，委國最高法院今天向TikTok處以1000萬美元（新台幣3億2820萬元）罰款。

法新社報導，委內瑞拉最高法院法官達梅里奧（Tania D'Amelio）表示，這個廣受歡迎的影片分享應用程式（app）輕忽大意，未能採取「必要和充分措施」遏阻鼓勵挑戰的內容傳播。

中國字節跳動公司（ByteDance）持有的TikTok被下令在這個南美國家設立辦事處，並給予8天時間支付罰款，否則將面臨「適當措施」。

達梅里奧指出，委內瑞拉將用這筆錢「創立一項TikTok受害者基金，補償使用者受到的心理、情感和身體損傷，尤其是如果使用者為兒童和青少年的話」。

她說，這家公司告訴法院「明瞭事情的嚴重性」。

根據當局，委內瑞拉各地學校的學生紛紛嘗試吸食化學物質的社群媒體「挑戰」，造成3名青少年死亡和200人中毒。

TikTok被控傳播具危險性的挑戰影片，置使用者於危險之中。

今年11月，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）揚言，如果TikTok不移除他所謂的「犯罪挑戰」，將施以「嚴厲措施」對付。

委內瑞拉國會正考慮立法監管社群網路，馬杜洛在7月備受爭議的競選連任後表示，這些社群網路被用來宣揚「仇恨」、「法西斯主義」和「分裂」。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1131231

#TikTok
#委內瑞拉
延伸閱讀
青少年暴力加劇 阿爾巴尼亞宣布禁TikTok一年法國家長聯盟控告TikTok 指未審查內容及演算法推廣導致孩子輕生美媒揭內部文件 指TikTok重視流量甚於用戶健康TikTok「不賣就禁」將生效 川普促最高法院暫緩執行美國10歲童因「昏迷挑戰」喪命 上訴法院裁准家屬告TikTok
TikTok
TikTok質疑禁令 阿爾巴尼亞總理：並非倉促反應川普：TikTok助選有功 支持在美至少暫時保留
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普有意暫緩禁TikTok 政院：不影響台灣公部門限制
27
更多編輯台推薦新聞：