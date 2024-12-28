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川普有意暫緩禁TikTok 政院：不影響台灣公部門限制

2024/12/28 19:56（12/28 20:11 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者賴于榛高雄28日電）美國總統當選人川普有意暫緩熱門短影音平台TikTok禁令，外界關注台灣公部門抖音禁令是否因此調整。政院指出，台灣是限制公部門使用有資安疑慮產品，無涉美國規範，且TikTok等社群平台資安疑慮皆未排除，目前並無規劃調整政策。

川普日前表態支持熱門短影音平台TikTok繼續在美國營運至少一段時間，並向聯邦最高法院聲請暫緩執行短影音平台TikTok「不賣就禁」新法，讓他在明年1月20日就職後，有時間尋求「政治解決方案」。

外界關注台灣公部門抖音禁令是否會跟進調整，政院人士對中央社記者說明，台灣自2019年公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」後，便限制公部門資通設備及所屬場域使用抖音、TikTok（國際版）、小紅書等危害國家資通安全產品，避免使用者相關數據或資訊遭這類有資安疑慮的產品傳送，危害國家資通安全。

政院人士強調，前述限制使用原因，是限制公部門使用有資安疑慮的產品，與美國最高法院判決並無相涉。

他表示，政府是以國家資安的角度進行管理，目前相關資安疑慮皆未有排除，故尚無調整政策的規劃。（編輯：張若瑤）1131228

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