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TikTok何去何從 傳川普4/2開會討論最終提案

2025/4/2 12:44
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）白宮官員表示，美國總統川普明天將召開會議，討論與TikTok相關的最終提案；TikTok必須在4月5日最後期限截止前找到非中國買家，否則將面臨在美國被禁用的命運。

這名官員證實美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，美國副總統范斯（JD Vance）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）與國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）將在橢圓形辦公室舉行會議。

路透社上週報導，私募基金巨擘黑石集團（Blackstone）正在評估與TikTok母公司字節跳動（ByteDance）現有的非中國股東一起注入新資金，競購短影音平台TikTok美國業務。字節跳動的非中國股東以須斯罕那國際集團（Susquehanna International Group）與泛大西洋投資集團（General Atlantic）為首。

川普3月30日表示，將在4月5日最後期限前，與字節跳動達成出售TikTok在美業務的協議。TikTok目前在美國擁有1.7億用戶。

川普在1月設定最後期限，要求字節跳動必須在4月5日前找到一家收購TikTok的非中國買家，否則將面臨美國以國安為由的禁令。根據2024年通過的法律，這項禁令原定於2025年1月生效。

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，美國知名創投公司安德立森霍洛維茲公司（Andreessen Horowitz）正在商討投資收購TikTok事宜；這是川普主導控制TikTok的措施之一。

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金融時報指出，活躍於矽谷的川普支持者、同時也是安德立森霍洛維茲聯合創辦人安德立森（Marc Andreessen）正在洽談引入新的外部資金，以收購TikTok中國投資者的股權。

安德立森霍洛維茲可能加入由雲端服務供應商甲骨文（Oracle）領軍的投資小組，買下TikTok在美業務，以將TikTok從母公司字節跳動分離出來。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140402

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