蘇姿丰：DeepSeek讓AI易取得具成本效益 將加速應用

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（中央社記者張建中台北15日電）超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今天出席台大椰林講座表示，DeepSeek讓AI更易於取得，並更具成本效益，將加速AI應用；她指出，AI產業沒有統一的解決方案，每種計算都有需求，市場非常巨大。

蘇姿丰應邀出席台大椰林講座，與台大校長陳文章對談。對於DeepSeek橫空問世，蘇姿丰說，AI產業每週都有新的技術和創新出現，DeepSeek於1月發布對AI產業有些影響。

她表示，DeepSeek讓AI更易於取得，且更具成本效益，將加速AI應用。AI產業沒有統一的解決方案，每種計算都需要，有些公司會在大型模型中進行巨額投資，其他企業會使用不同的中小模型。

蘇姿丰說，AI市場非常巨大，包括自大型數據中心到個人電腦層面的AI。AMD的AI戰略是提供完整的解決方案，包括硬體、軟體和系統，其次是開放生態系統，促進合作和互相學習。

至於台灣在未來AI領域的競爭，蘇姿丰表示，台灣的生態系統非常獨特，尤其是台積電的製造能力，要加強在軟體和系統層面的投資。而台灣和美國在技術生態系統上是密切相連，建立合作中的韌性至關重要。

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對於AMD發展，蘇姿丰指出，AMD專長在於高性能計算，高性能計算如今已經成為生活中的核心，AMD的技術每天都觸及數十億人，遍及雲數據中心、網絡邊緣、個人電腦、汽車或工業。

蘇姿丰說，AMD專注於高性能計算，並建立優秀的合作夥伴關係，尤其台積電是AMD合作的核心，此外，AMD並推動晶片堆疊技術。（編輯：張均懋）1140415