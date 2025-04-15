AMD合作夥伴感謝晚宴 供應鏈高層齊聚

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（中央社記者張建中、吳家豪台北15日電）超微（AMD）今天晚間在台北文華東方酒店舉辦合作夥伴感謝晚宴，聯華神通集團董事長苗豐強和仁寶董事長陳瑞聰等多位科技廠高層出席。

超微董事長暨執行長蘇姿丰來台，14日前往新竹，與台積電董事長暨總裁魏哲家會面，今天上午參加台大椰林講座，對台大教職員生分享AI產業的發展看法以及AMD的策略，並給予學生建議。

蘇姿丰台大演講前受訪時說，台灣生態系對AMD非常重要，彼此有廣泛而深入的合作關係，今天將與台灣所有合作夥伴會面，包括供應鏈、客戶及所有生態系夥伴。

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AMD今天晚間在文華東方酒店舉辦合作夥伴感謝晚宴，英業達總經理蔡枝安不到晚間5時就抵達會場，5時30分後苗豐強、陳瑞聰、台達電董事長鄭平、群聯執行長潘健成、工業富聯董事長鄭弘孟、和碩共同執行長鄭光志、緯創總經理林建勳等多家科技業高層陸續到場。

受邀出席的廠商高層皆不發一語，快步步入酒店，並未回應在旁守候媒體提問。（編輯：翟思嘉）1140415