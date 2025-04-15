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蘇姿丰自認是台裔美國人 肯定台灣人努力工作並貢獻

2025/4/15 13:22（4/15 13:50 更新）
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超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（圖）15日上午赴台大以「AMD轉型AI領導者」發表演講，會前接受媒體訪問。中央社記者鄭清元攝 114年4月15日
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（圖）15日上午赴台大以「AMD轉型AI領導者」發表演講，會前接受媒體訪問。中央社記者鄭清元攝 114年4月15日
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（中央社記者張建中台北15日電）超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今天現身台大演講，她表示喜歡認為自己是台裔美國人，台裔美國人和台灣人一般都非常努力工作，並努力思考如何在自己的領域和專業中做出貢獻，這是可以感到驕傲的事。

蘇姿丰今天應邀出席台大椰林講座，演講AMD轉型AI領導者，吸引500名台大教職員生到場聽講。蘇姿丰除與台大校長陳文章對談，也接受學生提問。

蘇姿丰被問到與親戚輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳的互動，她表示，對黃仁勳有很大的敬意，他建立了一家了不起的公司。兩人各自經營公司，並是半導體產業的一員，在美國半導體產業協會裡會交換一些想法。

至於台裔美國人是否會影響台灣的未來，蘇姿丰說，台裔美國人和台灣人一般都非常努力工作，並且努力思考如何在自己的領域和專業中做出貢獻，這是可以感到驕傲的事。她並喜歡認為自己是台裔美國人。

對於一名博士生問到博士學位對職業生涯的看法，蘇姿丰表示，博士學位非常有用，因為有機會研究問題。在博士論文期間，研究一些世界上沒有人在做的問題，這給了很大機會更廣泛地探索。此外，這也有助在公司裡更加專注。

蘇姿丰說，家庭對她的早期生活和職業生涯影響深遠，自台南出生，移民到美國，父母強調教育的重要性，影響著她在麻省理工學院（MIT）的學習。雖然當時不太情願，但事實證明父母的堅持是正確的，這也讓她有了今天的成就。成為AMD執行長是她的夢想，但這並不容易，尤其是在早期階段，很幸運有家人的支持。

被問到與微軟共同創辦人比爾蓋茲等知名科技領袖輟學有何差異，蘇姿丰表示，有很多不同類型的領袖，對各種領袖都非常尊重，但她認為大學教育是很有幫助的，可以真正學習。

蘇姿丰並以自己的經驗為例，她的指導教授建議，不管做什麼，都挑選最難的問題，因為世上有很多有趣的事情能做，選擇專案、解決一個問題或經營一家公司都能發揮影響力，也能從中學到很多，並且貢獻一己之長，她也從過去的最重大錯誤學到不少。

關於學生提問天賦或努力重要，蘇姿丰自認自己只是一個普通的學生。她說，普通的意思是不錯，但不是A++，也許有時是A-。蘇姿丰表示，每個人都是不同的，最重要的是，把學到的東西應用到現實世界中。

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對於人工智慧，蘇姿丰說，未來人工智慧應用領域將會很大，不管是哪個科系的學生，每個人都應該學習人工智慧。

蘇姿丰表示，人工智慧仍處於非常初期階段，可能還有10年的重大創新。目前應用普遍是提高業務效率或個人效率，人工智慧將逐步在各領域帶來重大變革。她最感興趣的領域之一是醫療保健和生命科學，人工智慧與醫學結合可以幫助解決疾病治療和新藥物的研發問題，也能更早診斷健康問題。（編輯：林家嫻）1140415

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