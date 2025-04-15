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蘇姿丰台大演講直播 談AMD如何轉型AI領導者
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蘇姿丰：台灣生態系非常重要 AMD將擴大美國布局

2025/4/15 09:37（4/15 10:04 更新）
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超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（圖）15日上午赴台大以「AMD轉型AI領導者」發表演講，會前接受媒體訪問。中央社記者鄭清元攝 114年4月15日
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（圖）15日上午赴台大以「AMD轉型AI領導者」發表演講，會前接受媒體訪問。中央社記者鄭清元攝 114年4月15日
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（中央社記者張建中台北15日電）超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今天現身台大校園，她表示，昨天去了新竹，與台積電等夥伴會面，她強調台灣生態系對AMD非常重要，今天將與供應鏈、客戶等會面；此外，AMD也將擴大美國布局。

蘇姿丰今天應邀出席台大椰林講座，將對台大教職員生演講AMD轉型AI領導者。她在進入會場前受訪時說，昨天去了新竹，與台積電等夥伴會面。AMD與台積電建立了良好的合作關係，並取得一些重要的里程碑，包括首款2奈米晶片成功投片，要感謝台積電董事長暨總裁魏哲家，以及台積電團隊。

蘇姿丰表示，台灣生態系對AMD非常重要，彼此有廣泛而深入的合作關係，今天將與台灣所有合作夥伴會面，包括供應鏈、客戶及所有生態系夥伴。

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至於是否擴大美國布局，蘇姿丰說，當考慮供應鏈的重要性，AMD需要在許多地方建立供應鏈，除台灣外，AMD也將擴大在美國布局，包括晶片或伺服器領域。

蘇姿丰表示，半導體供應鏈非常複雜，有很多步驟，AMD希望擁有一條具彈性的供應鏈，AMD正擴大在美國的工作，包括與台積電及其他公司合作。（編輯：張均懋）1140415

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#台積電
#供應鏈
影片來源：cge NTU
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蘇姿丰
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