AMD台南辦公室揭幕 黃偉哲：Al產業重要進展

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）全球IC設計大廠超微（AMD）今天舉辦台南辦公室揭幕儀式，由AMD台灣分公司總經理陳民皓主持，受邀出席的台南市長黃偉哲表示，此據點設立揭示台南AI產業重要進展。

AMD台灣分公司進駐位於台南市歸仁區的國家科學及技術委員會資安暨智慧科技研發大樓，今天舉行揭幕儀式，黃偉哲出席表達祝賀。

黃偉哲致詞表示，台南是半導體先進製程最密集地帶，早在總統賴清德擔任台南市長期間就已積極佈局，協調南科管理局、經濟部自來水公司等相關單位，將水電穩定、綠電供應這兩大因素當作基礎建設重點，成功促成台積電根留台灣、進駐南科，奠定「南部科技廊道」重要基石。

黃偉哲表示，民國113年6月，行政院長卓榮泰擇定於歸仁區沙崙智慧綠能科學城成立台灣第一處「人工智慧產業專區」；114年1月行政院會通過「大南方新矽谷推動方案」，以台南沙崙為起點，在嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶。

他說，台南位於高科技S廊帶核心，擁有全國最豐沛綠電、國網中心穩定的南部骨幹網路，以及南台灣最密集晶片人才培育聚落，將引領台灣成為「人工智慧之島」。

黃偉哲指出，台南擁有綠電、算力、人力三大優勢，是最適合人工智慧產業落地發展的城市，而沙崙智慧綠能科學城不僅有中研院、工研院、國研院進駐，還有周邊台糖智慧綠能循環住宅園區、K12雙語學校、即將完工的三井OUTLET二期。

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他說，加上未來沙崙醫療服務與創新園區、生態科學園區等，完善生活機能與未來發展性，相信能吸引更多相關周邊產業進駐，共同帶動台南經濟發展。

台南市經濟發展局資料指出，台南近年來以「南科、沙崙」雙引擎產業發展模式為主，在市府與中央協力合作下，不僅打造全球規模最大、最先進的半導體產業聚落，也促進南科園區營業額節節攀升，113年達新台幣2.21兆元，較112年同期成長達39.55%。（編輯：孫承武）1140324