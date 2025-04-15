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AMD新款處理器Venice投片 首款採台積電2奈米製程

2025/4/15 08:32（4/15 10:04 更新）
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AMD董事長蘇姿丰（左）與台積電董事長魏哲家（右）。（圖取自x.com/AMD）
AMD董事長蘇姿丰（左）與台積電董事長魏哲家（右）。（圖取自x.com/AMD）
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（中央社記者張建中台北15日電）超微（AMD）今天宣布，代號為「Venice」的新一代AMD EPYC處理器完成投片（tape out），是首款採用台積電2奈米製程技術的高效能運算（HPC）產品，第5代AMD EPYC CPU產品也已在台積電亞利桑那州廠成功啟用和驗證。

AMD發布新聞稿，AMD董事長暨執行長蘇姿丰

蘇姿丰小檔案

  • 1969年生
  • 出生地：台南
  • 學歷：麻省理工學院電機工程學士、碩士及博士
  • 經歷：曾在IBM任職13年，2014年成為超微首位女性執行長；2018年被任命為全球半導體聯盟理事會主席。2021年出任美國總統科技顧問。
  • 獎項與殊榮：全球半導體聯盟張忠謀博士模範領袖獎、財富雜誌全球50大領導者、YWCA傑出商業成就、麻省理工技術評論百大年輕創新者、電機及電子工程師協會羅伯特諾伊斯大獎
  • 資料來源：超微官網
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表示，台積電多年來一直是AMD重要的合作夥伴，AMD為台積電2奈米製程以及亞利桑那州晶圓21廠的首家HPC客戶，充分展現雙方緊密合作，共同推動創新並提供先進技術，為未來運算挹注動能。
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台積電董事長暨總裁魏哲家

魏哲家小檔案

  • 生日：1953年
  • 經歷：
    台積電董事長
    台積電總裁
    台灣半導體產業協會（TSIA）第十一屆理事長
  • 學歷：
    美國耶魯大學電機工程博士
    國立交通大學電機工程學系碩士
    國立交通大學電機工程學系學士
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說，台積電與AMD合作推動顯著的技術擴展，為高效能晶片帶來更佳的效能、功耗效率和良率。期待持續與AMD密切合作，共同開創運算的新世代。

AMD表示，Venice完成投片並採用台積電2奈米製程，展現AMD與台積電共同最佳化全新設計架構與領先的製程技術，同時代表著AMD在資料中心中央處理器（CPU）產品藍圖執行上的重大進展，Venice預計明年如期上市。（編輯：張均懋）1140415

#AMD
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#台積電
AMD代號為「Venice」的新一代AMD EPYC處理器完成投片（tape out），是首款採用台積電2奈米製程技術的高效能運算（HPC）產品。圖左為AMD董事長暨執行長蘇姿丰，圖右為台積電董事長暨總裁魏哲家。（AMD提供）中央社記者張建中傳真 114年4月15日
AMD代號為「Venice」的新一代AMD EPYC處理器完成投片（tape out），是首款採用台積電2奈米製程技術的高效能運算（HPC）產品。圖左為AMD董事長暨執行長蘇姿丰，圖右為台積電董事長暨總裁魏哲家。（AMD提供）中央社記者張建中傳真 114年4月15日
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