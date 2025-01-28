美媒：DeepSeek將美國用戶資料傳回中國 恐遭審查

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（中央社記者張欣瑜舊金山27日專電）美國「連線雜誌」（WIRED）報導指出，在短影音平台TikTok持續引發安全隱憂之際，中國生成式AI平台DeepSeek的政策清楚表明，它將大量美國用戶的資料直接傳回中國，這可能導致更嚴格的審查。

「連線雜誌」指出，美國近期對TikTok採取監管行動，導致大量美國用戶轉往小紅書。不過中國公司DeepSeek推出的生成式AI平台正迅速流行，這不僅對美國的AI主導地位構成潛在威脅，也顯示出類似TikTok的禁令難以阻擋美國用戶使用中國服務。

DeepSeek最近推出開源AI模型，能夠與美國公司如OpenAI開發的模型相媲美。為了避開美國對硬體和軟體的制裁，DeepSeek在建構模型時採取一些變通方法。

雖然DeepSeek擁有多款AI模型，當中一些模型可以下載並在本地筆電上運行，但多數用戶可能會透過iOS或Android應用程式，或者是DeepSeek網站來使用服務。如同其他生成式AI模型一樣，用戶可以向DeepSeek聊天機器人提問、並得到答案。

當大眾湧入DeepSeek進行測試，這間中國公司如何收集用戶數據並將數據傳回中國更值得外界關注。

報導指出，DeepSeek傳回中國的數據可能比TikTok近年來傳回中國的還要更多，因為TikTok已將數據遷移到美國企業的雲端託管，藉此減輕美國對安全的疑慮。

加拿大多倫多大學的公民實驗室（Citizen Lab）計畫資深研究人員史考特-雷爾頓（John Scott-Railton）示警，民眾不該非得等到對中國AI技術出現恐慌時，才意識到多數企業會自行設定如何使用個人數據的條款。

他強調，「當你使用他們的服務時，其實你在為他們工作，而不是他們在為你服務。」

報導提到，DeepSeek在隱私政策中說明了該公司如何處理用戶數據，且直接表明：「我們將收集的資訊儲存在位於中華人民共和國的安全伺服器上。」換句話說，用戶餵給DeepSeek的對話與提問，及其生成的答案，都可能會被傳送到中國。

DeepSeek的隱私政策也列出收集的資訊有哪些，共分為三大類：用戶與DeepSeek共享的資訊，DeepSeek自動收集的資訊，以及它可以從其他來源獲取的資訊。

用戶與DeepSeek共享的資訊範圍廣泛，包含透過DeepSeek應用程式或網站進行的聊天內容，如文字或音訊輸入、提示、上傳檔案、意見回饋、聊天記錄。

根據DeepSeek的設定，用戶可以刪除聊天記錄。但儘管這類型生成式AI公司提供保護措施，專家認為，不應該向AI聊天機器人披露任何敏感資訊或個人資訊。

倫敦國王學院AI研究所研究員奧列尼克（Lukasz Olejnik）就指出，他不會在任何AI聊天機器人中輸入個人資訊或私密的數據。

研究機構Gartner分析師韋倫森（Bart Willemsen）則表示，一般來說，生成式AI模型的建構與運行對消費者而言並不透明。民眾無法確切知道運作方式或這些模型使用的數據來源。DeepSeek基本上免費，但用戶是以數據、知識、內容、資訊來換取服務。

「連線雜誌」還指出，它對DeepSeek網站的檢視顯示，DeepSeek似乎也將資料傳送給中國科技巨擘百度、及中國互聯網基礎建設公司Volces。

至於從其他來源獲取的資訊，則像是使用Google或Apple的登入功能註冊帳戶時，DeepSeek會從這些企業獲取資訊。根據政策，廣告商也會與DeepSeek分享資訊。

DeepSeek有權決定如何使用收集到的資訊。根據該公司隱私政策，數據會被用來維持服務並改進技術。更關鍵的是，DeepSeek可能會利用用戶輸入的提示來開發新模型。

隱私政策還指出，DeepSeek數據可被企業集團訪問，必要時將與執法機構、公共當局分享。

報導寫到，雖然所有企業都有法律義務，但中國企業更有其特殊任務。中國過去10年間頒布了一系列網絡安全和隱私法，目的在允許國家官員向科技公司索取數據。2017年的一項法律便規定，組織和公民應該「配合國家情報工作」。

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韋倫森表示，和TikTok相比，用戶與生成式AI模型互動的參與度更高，且內容更加個人化，影響可能更大，應該引起更多關注。

奧列尼克告訴「連線雜誌」，雖然TikTok禁令是一個特殊案例，但美國或其他國家的立法者將來可能基於「數據收集」等理由再次採取行動。（編輯：陳承功）1140128