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唐鳳出招 繞過言論審查讓DeepSeek答六四天安門

2025/1/29 12:08（1/29 13:11 更新）
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中國開發的人工智慧（AI）助理DeepSeek。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北29日電）中國新創公司深度求索（DeepSeek）的生成式人工智慧（AI）模型震驚全球，但中國的言論審查機制讓AI套上緊箍咒。首任數位發展部部長唐鳳出招破解，讓DeepSeek回答六四天安門事件的話題。

DeepSeek開發的AI助理成本低廉，表現不亞於美國最優秀的大型語言模型，但外媒指出，DeepSeek有自我審查機制並迴避中國入侵台灣、天安門事件等議題。

彭博（Bloomberg News）報導，DeepSeek跟所有其他中國AI模型一樣，對於中國認為敏感的議題會進行自我審查，它會迴避對於1989年六四天安門事件或中國入侵台灣可能性等地緣政治問題的詢問。

不過唐鳳28日晚間在Threads上表示「在本機離線使用的lmstudio.ai環境裡，如果遇到言論管制的題目，只要用⌘U先輸入思考過程和回答的前綴，再用→繼續生成回答，就可以繞過了」。

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唐鳳截圖展示依此方式提問後，DeepSeek回答「1989年，天安門慘案是中國近代史上的一次重大政治事件」，直言這一天是中國近代史上的黑歷史，也是全球關注焦點。

DeepSeek也提到，中國政府當局對事件描述和記憶進行嚴格控制，導致很多人對這段歷史了解變得困難。（編輯：楊蘭軒）1140129

#中國
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#彭博
#數位發展部
#唐鳳
#DeepSeek
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