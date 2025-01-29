DeepSeek橫空出世 白宮評估對國安影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）白宮發言人李威特今天表示，美國官員正在調查中國人工智慧（AI）應用程式DeepSeek對國家安全的影響。

路透社報導，李威特（Karoline Leavitt）說，國家安全會議（National Security Council）正在檢視此一應用程式的影響。她說：「這對美國AI產業是一記警鐘。」她同時表示，白宮正致力「確保美國AI的主導地位」。

由於擔心中國低成本AI模型出現威脅到OpenAI和谷歌（Google）等美國主要AI企業在市場上的主導地位，投資人昨天在全球拋售科技股。

白宮AI和加密貨幣專家塞克斯（David Sacks）在福斯新聞網（Fox News）被問及DeepSeek崛起是否涉及智慧財產權盜竊。

透過 Google News 追蹤中央社

塞克斯說：「嗯，有可能。AI領域有一種叫做蒸餾（distillation）的技術，你將經常聽到這種技術，意思是一個模型向另一個模型學習。」

塞克斯補充說：「我認為，未來幾個月你將看到的事情之一就是，我們的AI領頭企業會採取措施嘗試防止蒸餾…這肯定會減少一些模仿而來的模型。」（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1140129