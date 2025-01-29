彭博：微軟調查DeepSeek相關組織是否不當獲取資訊

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）彭博引述知情人士說法報導，微軟和OpenAI正在調查一群與中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）有關聯的人是否以未經授權的方式不當取得自OpenAI技術輸出的資訊。

彭博（Bloomberg News）報導，由於事涉機密，消息人士以匿名方式表示，微軟（Microsoft）維安研究員2024年秋天觀察到有人利用OpenAI應用程式介面（API）取出大筆數據，他們認為這些人可能與DeepSeek有關。

消息人士說，身為OpenAI技術夥伴兼主要投資者的微軟，有將他們觀察到的上述行為通報給OpenAI，因為這類活動有可能觸犯OpenAI服務條款，也可能暗示這組人馬動手移除OpenAI在資訊輸出量方面的限制。

DeepSeek這個月稍早推出名為R1的開源人工智慧（AI）模型，邏輯推理表現出色，震撼了一個由OpenAI和Google、Meta Platforms等美國企業主導的市場。

OpenAI並未回應置評要求；微軟婉拒置評。DeepSeek和母公司「幻方量化」（High-Flyer）未立即回覆記者的電郵。

美國總統川普政府的AI專家塞克斯（David Sacks）今天表示，有「大量證據」顯示DeepSeek是靠OpenAI模型的輸出來協助開發自己的技術。

塞克斯在福斯新聞（Fox News）訪談中，描述了一種在AI領域稱為「蒸餾」（distillation）的技術，也就是一個AI模型從另一個AI模型「吸取知識」的過程。

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塞克斯說：「有大量證據顯示DeepSeek從OpenAI模型中提取資訊。我不認為OpenAI樂見這種事。」但他沒有進一步提出證據。

OpenAI在聲明中並未直接回應塞克斯關於DeepSeek的評論，僅說：「我們知道設在中華人民共和國的企業和其他企業一直在嘗試提煉美國領頭AI企業的模型。」（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1140129