OpenAI發表客製化ChatGPT Gov 供美國政府使用

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（中央社舊金山28日綜合外電報導）美國科技公司OpenAI今天發表客製化版的ChatGPT Gov，這是一款專屬美國政府使用的人工智慧工具。

法新社報導，政府巨額合約向來是科技業者競逐的對象，而OpenAI先前已誇口，說美國聯邦、州與地方的各級政府使用ChatGPT的用戶累計已達9萬。

而ChatGPT Gov正是OpenAI這款廣受歡迎的聊天機器人的新版，提供量身打造的人工智慧工具，從旁協助政府機構與雇員的職掌。

OpenAI發網文表示：「藉由向美國政府提供我們的產品，我們的用意在於確保AI用於國家和公共利益、符合民主價值，同時使決策者能夠負責任整合這些能力，為美國人民提供更好的服務。」

OpenAI說，ChatGPT Gov依據商用的聊天機器人企業版而打造，並且可用於微軟（Microsoft）的雲端運算平台，「自架服務的ChatGPT Gov能使政府機構更易於管理它們各自的安全、隱私及合乎規定的要求」。

OpenAI發布的網文表示，相信新產品將加速授權OpenAI工具，用於處理政府機構的敏感不公開資料。

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美國總統川普（Donald Trump）在上任隔天即宣布一項重大投資，將由日本巨擘軟銀（SoftBank）和OpenAI領銜，打造人工智慧基礎設施。

川普說，這個稱之為Stargate的合資企業，「將至少投資美國AI基礎設施5000億美元（約新台幣16兆）」。（譯者：曹宇帆/核稿：蔡佳敏）1140129