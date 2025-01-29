AI浪潮席捲金蛇年 董事長們心中代表字看旺前景

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）全球人工智慧（AI）浪潮，為實現機器人、自駕車等應用注入強心針。展望農曆金蛇年AI前景，和碩董事長童子賢用「迴」期許柳暗花明，和大董事長沈國榮看「旺」AI浪潮，穎崴董事長王嘉煌盼「炫」展現AI百花齊放，上銀董事長卓文恒則以「碳」宣示永續發展。

2024年AI應用崛起，晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳登高一呼，成為AI領域的領導者；台灣上從半導體、下至伺服器供應鏈，紛紛跟進搭上順風車。今年AI應用方興未艾，黃仁勳在1月美國消費電子大展（CES）揭示，AI不只代表新應用或新商業模式，而是將從根本改變運算。

他進一步指出，「實體AI和機器人的ChatGPT時刻即將到來」，機器人將朝向代理AI（Agent AI）、自動駕駛車和人形機器人等3大方向發展。黃仁勳的金句提點，更給台灣機器人供應鏈打上一劑強心針。

其中，和碩登上黃仁勳CES演講背板，顯示輝達與和碩合作機器人解決方案的好交情。

展望今年AI應用浪潮，和碩董事長童子賢在百忙之中，向記者以一個字「迴」來期許金蛇年。

童子賢引述唐朝詩人李白詩詞「左迴右旋，倏陰忽明」。童子賢說，「迴」有旋轉、環繞、迴旋等意。

童子賢說，個人電腦的創新、網際網路的普及，帶動了數位潮流。全球歷經COVID-19疫情、俄羅斯與烏克蘭戰爭、經濟起伏變動，AI的創新可以打破沉悶，帶來「倏陰忽明」、柳暗花明又一村的峰迴路轉效果。

車用傳動系統製造廠和大是電動車大廠特斯拉（Tesla）的重要合作夥伴，近期正積極轉投資開發AI機器人關節型自動手臂高精度減速零組件。和大董事長沈國榮向記者表示，機器人是台灣傳統產業變革轉型的重要應用，和大今年持續開發機器人關鍵元件。

沈國榮用「旺」看好今年AI浪潮，他說，未來的AI應用不是只有聊天互動功能而已，將會無所不在，現在AI晶片主導的產業趨勢，將會持續很久。

站穩千元高價股的穎崴，正是高階AI晶片重要的半導體測試介面供應商，今年持續看好AI應用業績成長。穎崴董事長王嘉煌用「炫」期待未來AI應用的璀璨表現。

王嘉煌說，未來10年AI趨勢每年會更好，「炫」可代表未來AI應用百花齊放的面貌，有太多的機會正等待人們，若用一個英文字進行式來看，就是amazing。

AI應用不僅帶動科技創新，也協助產業邁向節能減排與碳中和的目標。傳動元件大廠上銀董事長卓文恒就以「碳」這個字，期許今年AI產業大趨勢。

卓文恒說明，「碳」對製造業來說，有低「碳」智造、永續發展的涵義，節能減碳將是今年的核心議題。

透過 Google News 追蹤中央社

卓文恒指出，無論是透過能源效率提升、推廣再生能源，還是科技創新，這些措施不僅有助實現國家碳中和目標，更為後代留下永續的生活環境。「碳」字不僅是挑戰的象徵，更是業界共同努力構建智慧製造永續未來的起點。

卓文恒也說，「碳」更象徵從傳統製造中提煉價值，在挑戰中淬鍊創新，上銀今年持續致力提升生產效率、降低碳足跡，協助企業朝碳中和與永續發展的目標邁進。（編輯：張良知、楊蘭軒）1140129