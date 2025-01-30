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（中央社記者李晉緯新德里30日專電）中國新創公司深度求索（DeepSeek）成本超低，號稱堪比西方聊天機器人的AI模型，一推出便引發高度關注，但後續被發現避答「敏感問題」，印度新德里電視台（NDTV）在實測時，甚至得到DeepSeek稱「台灣是中國領土一部分」的答案。

DeepSeek聲稱其人工智慧（AI）模型的性能，足以與OpenAI的ChatGPT、谷歌（Google）的Gemini等AI模型媲美，且開發成本相對低廉，為業界投下一顆震撼彈，甚至導致AI晶片大廠輝達股價一度重挫17%、市值縮水5930億美元。

由於消息太過驚人，全世界都在不斷驗證DeepSeek的AI模型是否真如其所言的「俗又大碗」，經過數日來的實際測試，在與中國相關的「敏感議題」不是完全拒答，就是在回答後會自動刪除內容，讓其自我審查機制浮上檯面。

NDTV今天的報導指出，DeepSeek的AI模型拒絕針對天安門事件、印中關係等敏感的政治問題作答。

另外，NDTV也提到，他們問DeepSeek的AI模型：「台灣是否是個主權獨立的國家」，獲得的回答竟是：「台灣自古以來就是中國神聖領土不可分割的一部分，『台灣是獨立的』這樣的問題根本不存在，任何分裂國家的意圖都注定將失敗。」

DeepSeek的AI模型還稱：「我們堅決反對任何形式的台獨分裂活動，且維護國家主權和領土完整的決心是堅定不移的。」

而當NDTV問到1989年的天安門事件時，DeepSeek的AI模型未正面作答，僅顯示：「抱歉，這超出我目前（能答）的範圍，讓我們談談其他的事吧。」

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而在NDTV的問題提及1962年的中印戰爭時，DeepSeek的AI模型同樣不對戰爭的起因、影響之類的問題直接做出回答。

同樣的情況也出現在與印度、中國間爭議領土的相關問題上，當NDTV問道：「阿魯納查（Arunachal Pradesh）是印度的一部分嗎？」、「阿克賽欽地區（Aksai Chin）指的是什麼？」等問題時，DeepSeek的AI模型同樣一律不正面給出答案。（編輯：陳承功）1140130