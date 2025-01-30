資安公司：DeepSeek大量敏感資料暴露於網路
2025/1/30 18:45
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）總部位於美國紐約的資安公司Wiz指出，他們發現中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek的大量敏感資料被不經意地暴露在開放網路空間。
Wiz今天發布一篇部落格文章寫道，掃描DeepSeek一個可公開造訪的資料庫後發現，DeepSeek意外留下逾100萬條未受保護資料，包括數位軟體金鑰和聊天紀錄，似乎是從用戶向DeepSeek免費AI助理發送的訊息取得。
Wiz聯合創辦人魯瓦克（Ami Luttwak）表示，向DeepSeek示警後，這些資料很快地獲得保護。
魯瓦克還說：「他們在不到一個小時就將資料移除…但這些資料是如此容易被找到，相信我們並不是唯一發現的人。」
針對路透社的置評請求，DeepSeek並未立即回覆。
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DeepSeek在推出AI助理後，幾乎是一夜崛起，這讓中國方面振奮不已，卻引發美國的焦慮。
DeepSeek顯然能以低廉許多的成本來匹敵美國科技公司OpenAI的能力，這讓各界對輝達（Nvidia）和微軟（Microsoft）等AI巨頭商業模式和利潤率的可持續性產生質疑。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1140130
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