義大利蘋果和谷歌商店下架DeepSeek 監管機構將調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社米蘭29日綜合外電報導）義大利當局要求中國人工智慧（AI）應用程式（app）深度求索（DeepSeek）說明其資料利用方式的隔日，DeepSeek在義大利的蘋果（Apple）和谷歌（Google）應用商店下架。

路透社報導，愛爾蘭資料保護委員會（Irish Data Protection Commission，DPC）表示，他們也會要求DeepSeek提供愛爾蘭用戶資料處理相關資訊。

義國安莎（ANSA）通訊社引述資料監管機構負責人史坦利歐尼（Pasquale Stanzione）的說法報導，「數小時前才傳出DeepSeek遭下架的訊息，目前我無法判斷這是否與我們有關。」

史坦利歐尼說，「我們的辦公室將深入調查，以判定是否有違反歐盟通用資料保護規則（GDPR）的情況」。

透過 Google News 追蹤中央社

義大利數據保護局（Garante）28日發布聲明，稱已發函DeepSeek，要求在20日內說明該AI平台的資訊蒐集目的及法律基礎，以及資料是否儲存在中國伺服器。

蘋果App Store通知義大利用戶，DeepSeek應用程式「目前無法在您的國家或地區使用」。谷歌應用程式商店的訊息也顯示，「不支援」在義大利下載DeepSeek。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1140130