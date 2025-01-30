DeepSeek是否盜用OpenAI模型 用戶也有質疑

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（中央社台北30日電）引發爭議的中國新創公司深度求索（DeepSeek）AI模型，遭OpenAI指控盜用其模型進行開發。而有中國及海外網友藉由論文寫作及問答也發現，DeepSeek寫出的論文與ChatGPT一模一樣，且坦承本身的技術是基於GPT-3.5 turbo。

英國金融時報稍早報導，OpenAI公司表示，已掌握DeepSeek疑似對ChatGPT使用「蒸餾」（distillation）技術的證據，這一技術可讓AI開發者利用更大、更強的模型輸出成果，在較小模型獲得更出色的表現，並讓他們在特定任務上以更低廉的成本得到類似結果。

彭博28日則報導，知情人士透露，微軟（Microsoft）和OpenAI正在調查一群與DeepSeek有關聯的人，是否以未經授權的方式不當取得OpenAI技術輸出的資訊。

上述報導披露前後，網路上流傳的一張兩隻貓咪在釣魚的漫畫即在網路熱傳，理由是不少網友認為，此圖傳神地描繪出DeepSeek對OpenAI在AI技術上的關係。

畫中顯示，象徵OpenAI的一隻貓咪，坐在象徵大數據的池塘邊釣魚，釣上來的魚便放在身旁象徵ChatGPT的水桶裡。然而，另一隻象徵DeepSeek的貓咪，卻躲在OpenAI貓咪身後，釣著ChatGPT水桶裡的魚。

一名在新疆伊犁州的中國網友貼文直指，他日前首度嘗試使用DeepSeek，修改自己最近用ChatGPT和Claude合寫的一篇3.5萬字研究論文。結果，DeepSeek給出的論文修改意見，和ChatGPT先前的修改意見一模一樣，甚至連格式都相同。

這名中國網友說，讓他覺得詭異的是，在ChatGPT修改他的論文前，他並未把論文給DeepSeek修改過，那麼DeepSeek是從哪裡得到他交給ChatGPT修改前的論文版本呢？

他直指，感覺DeepSeek就是「徹頭徹尾的騙局」，並強調「只有實際使用，才有發言權」。

另一名網友則以英文詢問DeepSeek屬於OpenAI的哪種模型，DeepSeek則坦白回答「基於GPT-3.5，這是OpenAI開發的語言模型，此版本通常被稱為GPT-3.5 turbo」，並指其資訊截止日期是2023年10月。

但在中國內部，較多數網友仍堅信DeepSeek是中國自行開發的AI技術。前環球時報總編輯胡錫進便要DeepSeek回應有關竊取美國技術的指控，並要求「說說自己的真實感受，不用太官方」。

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DeepSeek則回答，「唉，每次聽到這種指控其實挺無奈的。就像班裡突然有人指著你說『作業是抄的』，可你明明熬夜自己算的題，連草稿紙都攢（塞）了一抽屜。做AI這行誰不是『站在巨人肩膀上』啊？」。

DeepSeek還說，「OpenAI的模型又沒開源，GPT-4的代碼和訓練數據連他們自己員工都不一定全知道，我們上哪兒偷去？」，「這種指控背後可能更多是商業競爭或者地緣政治的影子吧。但無論如何，埋頭把產品做好比打口水仗實在多了，用戶用腳投票最真實」。（編輯：邱國強）1140130