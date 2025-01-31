反制DeepSeek 美議員籲收緊輝達H20晶片出口限制

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）兩名美國國會議員呼籲總統川普政府考慮收緊對輝達（NVIDIA）製造人工智慧（AI）晶片的出口限制，聲稱中國新創公司深度求索（DeepSeek）依賴這些晶片。

路透社報導，美國聯邦眾議院共和黨籍美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）提出上述要求，作為川普下令商務部和國務院帶頭審查的一環；相關審查目的在於根據「涉及戰略對手的事態發展」審查美國出口管制體系。

他們在致白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）的信中寫道：「我們請求您考量到潛在國家安全利益，對輝達H20和與其類似的高階晶片實行出口管制，作為此次審查的一部分。」

他們在今天發布的信中聲稱，DeepSeek最近推出的先進AI模型「廣泛使用」了輝達的H20晶片，這款晶片目前不在美國的出口管制名單內。

這封信凸顯華府對中國在AI領域的快速進步日益感到擔憂，DeepSeek先前表示，他們上週推出的免費AI助理使用數據更少，成本僅為現有競爭對手的一小部分，這可能標誌著AI投資需求的轉折點

美國擔心中國可能利用AI發動侵略性網路攻擊，甚至研發生物武器，促使前總統拜登帶頭採取一連串措施，以限制中國取得AI晶片和其製造工具。

DeepSeek和白宮並未立即回應置評要求。

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輝達在聲明中表示，公司產品「符合政府制定的所有規範，且隨時準備與政府合作，支持其在AI領域的相關政策」。

路透社昨天報導說，本月20日上任的川普政府正在考慮對H20晶片施加新的限制；這款晶片可用於運行AI軟體，且符合當前美國對中國的出口限制。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140131