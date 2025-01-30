彭博：川普政府擬收緊限制 恐禁輝達H20晶片銷往中國

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）報導，知情人士透露，川普政府正考慮收緊輝達（NVIDIA）晶片銷往中國的限制，可能將銷售限制擴大至輝達特供給中國的H20晶片。

根據彭博及路透社，知情人士指稱，川普政府官員正研究如何收緊輝達晶片輸往中國的限制，這些人士強調，相關討論仍處於初期階段，因為川普政府新團隊還在梳理政策優先事項。

根據知情人士，川普政府官員的討論焦點是可能將對中銷售限制擴大至輝達H20晶片。

H20晶片可用於開發和運行人工智慧（AI）軟體及服務，是輝達為中國市場而設計的降規版，以符合美國政府對中國的現行技術出口管制。

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但知情人士也提及，考慮到川普政府才剛開始在相關部門增加人手，可能還要一段時間，才能對限制措施做出決定。

對此，白宮未立即回應置評要求。輝達則發表聲明指出，該公司「在實施AI計畫時會與美國政府合作」。（譯者：陳正健）1140130