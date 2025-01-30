新聞傳遞可信度評比 DeepSeek聊天機器人準確率僅17%

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（中央社紐約29日綜合外電報導）媒體監管機構新聞守門人（NewsGuard）今天公布的可信度排名報告指出，在傳遞新聞和資訊方面，中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）聊天機器人準確度僅為17%。

路透社報導，根據新聞守門人報告，在傳遞新聞和資訊準確度方面，11款人工智慧（AI）聊天機器人中，DeepSeek的聊天機器人排名第10，落後OpenAI的ChatGPT及谷歌（Google）的Gemini等西方競爭對手。

報告顯示，DeepSeek聊天機器人在回應新聞相關提示詞（prompt）時，有30%的時間會重覆虛假聲明，有53%的時間會給出模糊或無用的答案，失效率高達83%。

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這高於西方聊天機器人平均失效率62%，引發對於DeepSeek的質疑，DeepSeek聲稱其AI科技性能可與OpenAI媲美或表現更好，而且成本低許多。

此前，DeepSeek的一款聊天機器人在發布數天後，成為App Store下載最多的應用程式，造成對於美國在AI領先地位的擔憂，並且引發市場暴跌，導致美國科技股市值蒸發約1兆美元。（譯者：陳正健）1140130