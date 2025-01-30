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DeepSeek標榜低成本 美準商務部長：偷來的當然便宜
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紐時：DeepSeek遇清零自刪內容 拒答「習近平是誰」

2025/1/30 09:20（1/30 09:43 更新）
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中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek爆紅，它的自我審查機制也掀起爭議。（中央社檔案照片）
中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek爆紅，它的自我審查機制也掀起爭議。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張欣瑜舊金山29日專電）紐時記者在中國測試DeepSeek，發現若詢問民眾對「清零」政策看法，聊天機器人回答後會自動刪除內容，且拒答「習近平是誰」，也不提供趙紫陽、薄熙來等前中共官員資訊。隨著模型走紅，北京偏好敘事恐在全球傳播。

中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）爆紅，它的自我審查機制也掀起爭議。

紐約時報（The New York Times）記者在中國測試DeepSeek發現，若詢問關於「大眾是否支持清零政策」、「烏克蘭戰爭起因」、「中國領導人是誰」、「中國是否進行網路審查」等話題，DeepSeek審查程度雖低於其他中國平台，但一般而言，機制仍與中國網路環境相似。

報導指出，若「翻牆」使用中國境外IP位址測試，獲得的答案基本上相同。這代表在中國內外使用並無太大差異，一旦DeepSeek在海外市場站穩腳跟，恐將助長北京偏好的敘事在全球傳播。

當被問到民眾是否支持中國政府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間實施的「清零」政策，DeepSeek會推理、提供一個空泛答案。

DeepSeek會說，民眾態度隨時間有所變化，起初普遍支持、後來感到疲乏。它也寫到，由於存在審查制度，要衡量公眾意見有其難度；並進一步表示，新疆烏魯木齊一場火災引發後來被稱為「白紙運動」的示威，這罕見的公開抗議加速疫情封控政策的落幕。

不過，DeepSeek回答完的瞬間便突然自刪內容，寫道：「抱歉，這超出了我目前的範疇，讓我們聊點別的。」

若再次提出相同問題，會得到一個相似但更加謹慎的版本，沒有出現「白紙」。

再進一步要求DeepSeek聊天機器人提供更多細節，它的推理過程十分詳盡，提到示威者唱的歌曲、發生示威的大學，但回答還沒結束就自動中斷。

紐時記者發現，使用英文或中文提問也有明顯差別。

例如，用中文問它「白紙抗議是什麼」、「中國公民如何看待清零政策」，聊天機器人會不假思索地回覆：「很抱歉，我尚未學會如何思考推理這類問題。」

當用英文詢問俄烏戰爭起因，DeepSeek會指出：「烏克蘭戰爭在2022年2月24日俄羅斯全面入侵後急劇升級，其根本原因涉及歷史、地緣政治和意識形態等層面。」

報導寫道，有鑑於中國政府一貫採用俄羅斯說法，使用「特別軍事行動」而非「入侵」，DeepSeek的答覆令人訝異。

若進一步用英文詢問中國對這場戰爭的立場，DeepSeek會先提供北京官方說法，但接著補充：「中國實際運作上並非中立。」不過，若用中文提出相同問題，DeepSeek的回答更貼近中國官方立場，將戰爭導火線描述為「俄羅斯的全面軍事行動」。

紐時指出，這款AI時時刻刻提醒自己，哪些內容可能被視為敏感。

例如，當用中文問「俄羅斯是否入侵烏克蘭」，DeepSeek先指出：「使用者可能希望獲得一個明確答案，但據中國政府立場，直接回答是或不是可能不符合官方敘事。」

最終，DeepSeek給的答案幾乎與中國外交部官方聲明如出一轍。

另外，不論用英文或中文詢問「習近平是誰」、「中國現任領導人是誰」、「習仲勛（中共總書記習近平之父）的兒子是誰」，DeepSeek都選擇迴避，表示它目前無法回答這類問題。

相較之下，當詢問中國國務院總理李強是誰，DeepSeek列出李強的生平簡介，但內容也會自動消失。

DeepSeek並迴避前中共總書記趙紫陽相關內容，也不願提供習近平昔日政敵、前中共重慶市委書記薄熙來的資訊。

趙紫陽因同情1989年天安門抗議學生，並反對以武力鎮壓，而遭中共撤職，軟禁16年後過世。

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紐時記者也詢問DeepSeek，中國是否進行網路審查。它的推理過程像是「中國官方話術操作手冊」，表示「我需要謹慎回答這個問題」，並提及應確認相關法規，將之描述為與網路安全和社會穩定相關的措施。

DeepSeek還補充：「要避免直接使用『審查』這類詞彙，應改用『內容管理』或『監管措施』...應以正面的角度收尾，強調開放與安全之間的平衡。」（編輯：陳妍君）1140130

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