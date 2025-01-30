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阿里雲發表新AI 稱表現超越DeepSeek及OpenAI

2025/1/30 10:39
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（中央社台北30日電）阿里巴巴集團旗下阿里雲29日發布「通義千問」旗艦版模型Qwen2.5-Max，號稱在測試中的表現超越DeepSeek-V3及OpenAI的AI技術模式GPT-4o。

阿里雲29日在微信公眾號宣布，發布阿里雲「通義千問」旗艦版模型Qwen2.5-Max。

文章提到，該模型在知識（測試大學水準知識的MMLU-Pro）、編程（LiveCodeBench）等基準測試中，幾乎全面超越DeepSeek-V3、GPT-4o。

路透社報導指出，29日正值農曆新年期間，大多數中國人仍在休假，阿里雲發表Qwen2.5-Max的不尋常時機，顯示出中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek在過去3週急速崛起，不僅對海外競爭對手造成壓力，也使其國內對手壓力大增。

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報導提到，DeepSeek-V3模型的前身DeepSeek-V2在去年5月發布後，曾在中國AI界引發價格戰。

DeepSeek-V2的開源性和極低的使用成本，曾迫使阿里雲宣布旗下的一系列模型降價，最高降幅達97%。隨後，百度、騰訊等其他中國科技公司也紛紛跟進。（編輯：謝怡璇）1140130

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