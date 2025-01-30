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祖克柏：評斷DeepSeek影響為時過早 不會放緩AI支出

2025/1/30 12:46
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（中央社記者張欣瑜舊金山29日專電）中國新創公司DeepSeek對美國投下震撼彈。臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏今天在財報電話會議上表示，目前判斷DeepSeek模型對Meta和科技業帶來的影響為時過早，Meta也不會放緩AI支出。

深度求索（DeepSeek）近期推出標榜低成本的模型，引發外界對打造人工智慧（AI）模型是否還需投入大規模資金的討論。祖克柏（Mark Zuckerberg）今天在財報電話會議上表示，Meta不會放緩在AI計畫的支出。

科技媒體The Information之前報導，為應對變化，Meta成立戰情室和專門研究團隊，深入分析DeepSeek的技術，以優化Meta的AI模型Llama。

祖克柏認為，現在許多趨勢同時發生，目前談論DeepSeek對企業或科技業的影響為時過早。

他表示，Meta仍在消化DeepSeek技術，團隊希望最終將之應用到Meta的AI計畫。

祖克柏說：「這就是科技發展的本質，不論競爭者是否來自中國。」

祖克柏指出，雖然企業未來可能不需要大量運算資源來訓練AI模型，但當軟體在實際運作和執行任務時，仍必須要有強大伺服器運算能力。

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他認為，在資本支出和基礎設施上大規模投資，長時間來看將是一項戰略優勢。

另外，祖克柏表示，DeepSeek的出現證明，Meta對AI模型採取的開源策略是正確的。全球最終會在開源技術上形成一個標準，「確保這一標準由美國制定至關重要。」（編輯：陳妍君）1140130

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