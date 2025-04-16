傳OpenAI計劃打造自家社群平台 搶攻X、Meta市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山15日綜合外電報導）1名熟悉計畫的消息人士向美國財經媒體CNBC證實，聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI正考慮打造一個社群平台，與馬斯克（Elon Musk）的X和Meta旗下的Instagram競爭。

由於保密原因要求匿名的消息人士表示，計畫仍處於早期階段，靈感來源於OpenAI最新推出的影像生成功能。這項功能的高人氣已導致公司伺服器過載。

美國科技網站The Verge率先披露這項計畫，但OpenAI婉拒置評。

OpenAI今年3月推出的這項最新影像生成工具，為潛在社群媒體計畫的靈感來源。這項工具可以用來生成圖表、資訊圖表、標誌、名片和圖庫照片等多種內容，也能以圖像為基礎，生成寵物的客製化圖像，或編修專業大頭照。

用戶上傳照片生成吉卜力或其他動畫風格圖像的風潮，近期在X和其他社群媒體應用程式爆紅。OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）也將自己的X個人檔案照片換成新功能所產生的圖像。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

阿特曼上月底在X發文寫道，雖然「看到大家喜歡ChatGPT的圖片真的很有趣」，但「我們的圖形處理器（GPU）快熔化了」。

他指的是驅動人工智慧（AI）訓練和運算的圖形處理單元，並補充說，OpenAI將暫時限制使用這項功能，同時努力提高效率。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1140416