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馬斯克宣布xAI收購X 扮AI領域關鍵「關鍵玩家」

2025/3/29 13:35（3/29 14:21 更新）
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馬斯克表示，已將旗下社群媒體X出售給旗下xAI公司。有分析師指出，這將使馬斯克成為AI領域「關鍵玩家」。（路透社）
馬斯克表示，已將旗下社群媒體X出售給旗下xAI公司。有分析師指出，這將使馬斯克成為AI領域「關鍵玩家」。（路透社）
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（中央社記者張欣瑜舊金山28日專電）億萬富豪馬斯克今天表示，他已將旗下的社群媒體公司X，出售給旗下的另一間人工智慧（AI）公司xAI，指xAI與X的未來密不可分。財經媒體巴隆周刊引述分析師指出，此舉改變了局勢，使馬斯克成為AI領域「關鍵玩家」。

馬斯克（Elon Musk）今天在X發文宣布，xAI透過全股票交易完成對X的收購。這樁收購案對xAI的估值為800億美元（約新台幣2兆6500億元），對X的估值為330億美元。

他指出，330億的估值為450億美元扣除120億美元的債務。

馬斯克寫道，xAI自創立以來迅速成為全球領先的AI實驗室，以前所未見的速度與規模創建模型與資料中心；X是數位市民廣場，每月有超過6億活躍用戶。

他進一步表示，xAI與X的未來密不可分，今天正式邁出一步，結合兩家公司的數據、模型、運算資源、傳播能力與人才。透過xAI先進的AI能力及X的高觸及率，將產生巨大潛力。

xAI的AI聊天機器人Grok已經整合至X，馬斯克說，合併後的公司將為數十億人帶來更聰明、更有意義的體驗。

馬斯克在2022年以440億美元收購推特（Twitter），並將其更名為X，進行一連串改革。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，馬斯克致力在AI領域建立領導地位，曾試圖以近1000億美元收購AI新創公司OpenAI未果。目前尚不清楚xAI收購X將如何幫助馬斯克實現AI野心。不過，這可能使xAI能夠更快將最新AI模型與功能推廣給更多用戶。

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「巴隆周刊」（Barron's）則指出，X和xAI的合併對電動車大廠特斯拉（Tesla）的股東來說具有意義，因為這降低馬斯克為了替X增資，而出售特斯拉股票的可能性。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）表示這是改變局勢的關鍵，「我們認為這是馬斯克將一切整合在同一架構下的第一步，特斯拉將扮演重要角色。」他也指出，「這筆交易讓馬斯克成為AI領域的關鍵玩家。」（編輯：唐佩君）1140329

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