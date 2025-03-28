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馬斯克：5月底前可完成大半刪減1兆美元開支任務

2025/3/28 15:51（3/28 16:02 更新）
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美國億萬富豪馬斯克。（路透社）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）科技億萬富翁馬斯克（Elon Musk）獲美國總統川普欽點負責縮減聯邦政府規模的工作，他今天表示，他最快可在任期於64天後結束之前，完成刪減1兆美元聯邦開支的大部分工作。

路透社報導，馬斯克告訴福斯新聞（Fox News）節目「拜爾特別報導」（Special Report with Bret Baier），他有信心自己領導的「政府效率部」（DOGE）可節省1兆美元，將目前約7兆美元的聯邦總支出縮減至6兆美元。

世界首富馬斯克獲白宮指派擔任「特別政府雇員」，任期為130天，這意味著他領導政府效率部的工作最快會在5月底結束。

節目主持人拜爾（Bret Baier）問及任期和他認為多快可達成削減成本的目標時，馬斯克說：「我認為，我們將在這段期間內完成削減1兆美元赤字所需的大部分工作。」

馬斯克說：「政府沒有效率，充斥太多浪費與欺詐，所以我們有信心能在不影響任何關鍵政府服務的情況下，完成15%的（開支）刪減。」

政府效率部估計，截至本月24日，透過精簡人力、出售資產和取消合約等行動，已為美國納稅人省下1150億美元。

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然而，政府效率部網站公布的節省總額無法查證，且計算屢屢出現錯誤和修正。預算專家表示，馬斯克無法在不影響「社會安全制度」（Social Security）等津貼計畫的情況下達成目標，而川普曾矢言不會削減這些計畫。

馬斯克在削減聯邦雇員和政府機構預算上扮演的角色，在最近數週引發政治反彈，他旗下的電動車品牌特斯拉（Tesla）車輛和經銷店近來在全美遭遇一系列破壞和抗議活動。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140328

#川普
#馬斯克
#福斯新聞
#政府效率部
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