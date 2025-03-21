反馬斯克浪潮下 美國特斯拉車主賣舊換車數量創新高

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（中央社舊金山21日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉的執行長馬斯克擔任美國總統川普的顧問並掀起一波抗議浪潮後，根據經銷商資料，本月上半美國特斯拉車主賣舊車來換購車輛的數量已創下新高紀錄。

根據美國車市資料網站艾德門茲（Edmunds）提供給路透社的數據，截至15日為止的3月上半，在美國所有賣舊車來享受換車折扣的經銷商買賣當中，2017年及之後出廠的特斯拉（Tesla）電動車占比達到1.4%，較去年同期的0.4%大增。艾德門茲的分析師表示，到本月結束時比例可能還會更高。

而在美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後首個完整執政月份2月，美國所有賣舊車來換車的交易當中，脫手的特斯拉占比則為1.2%。

若3月到目前為止的趨勢持續，在美國汽車經銷中心賣舊車來換購新車或二手車的交易當中，賣特斯拉的比例將創下艾德門茲紀錄中最高單月數據。這不包括特斯拉或其他直接賣車給消費者的電動車廠牌的舊換新交易。

馬斯克（Elon Musk）正在領導川普政府的政府效率部（DOGE）來削減聯邦政府人力及取消資助全球人道援助計畫的合約，全美也已出現數場社運人士發起的所謂「下架特斯拉」（Tesla Takedown）示威，以抗議馬斯克在其中扮演的角色。

艾德門茲的分析部主管卡德威（Jessica Caldwell）指出，特斯拉的「品牌忠誠度被打上越來越大的問號，因為一些因素使得有些長期特斯拉車主感覺與這個品牌脫節，例如馬斯克公開參與政府事務的程度日增、特斯拉車輛折舊率疑慮，以及在主要都會區特斯拉已日益飽和」。

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根據艾德門茲的資料，特斯拉車輛二手價跌幅已與美國車廠福特（Ford）、韓國車廠起亞（Kia）和現代（Hyundai）的電動車相當。

特斯拉或馬斯克的發言人皆未立即回覆路透社的置評請求。不過特斯拉曾預估，其電動車業務經歷去年小幅萎縮後，今年將恢復成長。（譯者：洪啓原/核稿：張正芊）1140321