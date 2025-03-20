共同社：三菱汽車有意委託鴻海生產電動車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京20日綜合外電報導）共同社今天披露，日本汽車製造商三菱汽車（Mitsubishi Motors）有意委託台灣的鴻海集團生產電動車，預計這個月將發布相關消息。

共同社報導，三菱汽車希望透過合作壓低生產成本與縮減開發時間，強化產品競爭力，而積極推動電動車業務的鴻海則期望藉此擴大代工生產的規模。

報導指出，三菱汽車未來委託鴻海生產的車款，會以三菱汽車的品牌販賣，同時擴充車款種類，而這種方式相較完全自行設計和生產，能縮短產品投入市場時間，並推動開發更多元的產品。

透過 Google News 追蹤中央社

共同社報導，目前正在協調代工的車款，三菱汽車希望維持現有工廠的同時，與鴻海建立有效的生產體制。

報導也指出，在中國企業崛起下，日本與台灣企業擴展合作的程度將成為關注焦點。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1140320