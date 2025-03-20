加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
電動車
新聞專題
電動車3/300
首頁 / 國際

共同社：三菱汽車有意委託鴻海生產電動車

2025/3/20 16:55（3/20 17:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
共同社披露，日本三菱汽車有意委託鴻海集團生產電動車。（共同社）
共同社披露，日本三菱汽車有意委託鴻海集團生產電動車。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京20日綜合外電報導）共同社今天披露，日本汽車製造商三菱汽車（Mitsubishi Motors）有意委託台灣的鴻海集團生產電動車，預計這個月將發布相關消息。

共同社報導，三菱汽車希望透過合作壓低生產成本與縮減開發時間，強化產品競爭力，而積極推動電動車業務的鴻海則期望藉此擴大代工生產的規模。

報導指出，三菱汽車未來委託鴻海生產的車款，會以三菱汽車的品牌販賣，同時擴充車款種類，而這種方式相較完全自行設計和生產，能縮短產品投入市場時間，並推動開發更多元的產品。

google news透過 Google News追蹤中央社

共同社報導，目前正在協調代工的車款，三菱汽車希望維持現有工廠的同時，與鴻海建立有效的生產體制。

報導也指出，在中國企業崛起下，日本與台灣企業擴展合作的程度將成為關注焦點。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1140320

#中國
#三菱汽車
#日本
#鴻海
#電動車
#三菱汽車
延伸閱讀
傳鴻海提議與Honda組4方聯盟 挑戰特斯拉與中國車企與本田整合協商破局 日產社長：不願淪為本田子公司本田與日產整合協商破局 純電動車領域持續合作劉揚偉證實與日產大股東雷諾談股權 目的是合作非併購
電動車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
華爾街日報：特斯拉開發低成本Model Y 搶中國市場
66
更多編輯台推薦新聞：