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劉揚偉證實與日產大股東雷諾談股權 目的是合作非併購

2025/2/12 11:12（2/12 11:27 更新）
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鴻海董事長劉揚偉。（中央社檔案照片）
鴻海董事長劉揚偉。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，鴻海願意透過CDMS商業模式，與日產和其他日本車廠合作，他也證實鴻海與日產大股東雷諾汽車接觸，但收購股權不是主要目的，目的是合作。劉揚偉強調，鴻海集團不會進入汽車品牌。

談到中國DeepSeek對人工智慧（AI）產業影響，劉揚偉表示，DeepSeek對AI產業影響是正面的，整體市場也變大，DeepSeek可帶動邊緣AI（Edge AI）裝置發展，擴大整體算力需求。

鴻海上午在土城總部舉行新春開工儀式，劉揚偉親自主持，會後接受媒體採訪。

談到電動車布局，劉揚偉透露，這1至2個月內應該會有好消息，至於鴻海是否參與併購日產（Nissan），劉揚偉澄清說明，鴻海不是併購、而是願意與日產和其他日本車廠合作。

劉揚偉指出，鴻海集團透過委託設計製造服務（CDMS）商業模式，與多家車廠接觸中，包括日產和本田（Honda）合作案，他也證實鴻海與日產大股東雷諾汽車（Renault）接觸討論日產股權，但收購股權不是主要目的，目的是合作。劉揚偉強調，鴻海集團不會進入汽車品牌。

產業人士分析，鴻海集團與日產合作、以及另與三菱汽車（Mitsubishi）的合作案，最快2月至3月可漸明朗。

另一方面，人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）年度GTC大會將於美國時間3月17日起登場，劉揚偉今天證實將親自出席，會與輝達執行長黃仁勳見面吃飯。

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記者提問對於中國DeepSeek人工智慧AI模型影響看法，劉揚偉表示，DeepSeek對AI產業影響是正面的，讓以前可能被認為無法參與AI模型的企業和工作者，有機會參與，整體市場也變大；以往布局AI大模型和高階伺服器者，多數是雲端服務供應商（CSP）巨擘，現在中型公司可透過DeepSeek模型，布局客製化大型語言模型（LLM）。

不過劉揚偉指出，DeepSeek還有另一影響，未來可能因此看到很多不同的LLM模型，未來何種成為產業主流，仍要觀察，但DeepSeek可帶動邊緣AI（Edge AI）裝置發展，擴大整體算力需求。（編輯：楊凱翔）1140212

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